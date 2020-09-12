Александр Розенбаум: Иосиф Кобзон - это мужество и сила

День рождения великого певца и политика его родные, друзья и поклонники отметили 11 сентября Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вообще, этот праздник придумал сам Иосиф Кобзон. Ещё тогда, когда был депутатом Госдумы - от Агинского Бурятского округа, а потом - и от всего Забайкальского края.

Мне трижды довелось выезжать с депутатом Кобзоном в его избирательный округ. Однажды мы даже попали вместе с Иосифом Давыдовичем на соревнования - правда, не по боксу, а по борьбе. И тогда я понял - мой Герой - спортивный болельщик от Бога.

А на соревнования по боксу Маршал Эстрады привозил знаменитых спортсменов, даже Олимпийских чемпионов.

За поединком наблюдает Александр Розенбаум. Фото: Михаил ФРОЛОВ

(Кстати, к этому виду спорта Мэтр был неравнодушен с ранней юности, даже участвовал в республиканских - он жил тогда на Украине - соревнованиях. А потом, уже а Москве, немало сделал для развития бокса, в том числе - профессионального)

Так, постепенно, и турнир в поселке Агинское обрёл масштабы страны.

К боксу Мэтр был неравнодушен с ранней юности Фото: Михаил ФРОЛОВ

Теперь его решили проводить в городе Одинцово Московской области. Нынче эти красивые баталии проходили с 7 по 12 сентября в универсальном спортзале волейбольного центра.

Всего в соревнованиях (к сожалению, зрители на них не присутствовали) участвовало 177 спортсменов из 28 регионов.

Андрей Кобзон с Мишей, внуком Иосифа Давыдовича. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Финал получился ярким, музыкальным. Роль зрителей выполняли гости.

Открывая праздник, сын великого певца и политика Андрей Кобзон тепло поблагодарил собравшихся:

- Для нашей семьи этот день особый. Спасибо, что пришли. Я очень признателен вам за память об отце.

Эти соревнования были правильными, потому что не было проигравших. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Друг Иосифа Давыдовича - Александр Розенбаум - произнёс несколько коротких, но ярких фраз, которые также объясняли и подчеркивали: почему у этих состязаний такое необычное - «спортивно-музыкальное» - название.

- Сегодня у нас с вами соревнования по боксу, посвящённые памяти Иосифа Кобзона, - заметил Александр Яковлевич. - И здесь все понятно, потому что Иосиф Кобзон - это мужество и сила. Успехов вам, ребята!

Розенбаум вручает медали победителям. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кстати, хорошим аккордом было также и то, что именно Александр Розенбаум - вместе с другими почетными гостями - маститыми спортсменами - вручал золото и серебро победителям. И никто этому не удивлялся.

Особенно было приятно, что “кобзоновские" медали получали не только мужчины, но и... женщины-боксеры!

В соревнованиях участвовали 177 спортсменов из 28 регионов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

И ещё эти соревнования были правильными, потому что не было проигравших. По крайней мере, мы с фотокором Михаилом Фроловым их не увидели.

...Да! Еще было много музыки. Звучали песни - в том числе, в исполнении Сергея Мазаева.

Звучали песни - в том числе, в исполнении Сергея Мазаева. Фото: Михаил ФРОЛОВ

А я вдруг вспомнил фото из архива: юноша Иосиф Кобзон в спортивных трусах тренируется у боксерской груши. Этот образ незримо присутствовал рядом с нами. Может, потому и было так светло на душе.

Иосиф Кобзон в на тренировке в Доме спорта, Днепропетровск, 1954 год. Фото: Архив семьи

КСТАТИ

Кто получил золото на турнире «Бокс-Кобзон»

Женщины

1. Савельева Елена, Московская область.

2. Кулешова Виктория, Московская область.

3. Шадрина Наталья, Бурятия.

4. Долгатова Саадат, Московская область.

5. Галешина Елена, Бурятия - Севастополь.

Мужчины

1. Мнацаканян Володя, Московская область.

2. Байранбеков Курбан, Москва.

3. Опольский Константин, Московская область.

4. Цыбиков Радна, Бурятия.

5. Мнацаканян Тигран, Московская область.

6. Алиев Вусал, Севастополь.

7. Салимов Ислам, Дагестан.

8. Мешков Денис, Московская область.

9. Акперов Эльбрус, Москва.

10. Петровский Марк, Московская область.