Федор Чудинов отправил Умара Садика в больницу, защитил титул и оставил много вопросов

Фёдор Чудинов сумел отстоять чемпионский титул WBA Gold. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Фёдор Чудинов сумел отстоять чемпионский титул WBA Gold во 2-м среднем весе в согласном бою большого вечера бокса в Химках, нокаутировав в 12-м раунде великобританца Умара Садика.

Боксёры показали фантастический по накалу и интриге бой. Настоящий, чемпионский, в лучших традициях. Но даже при победе в упорной борьбе Чудинов оставил массу вопросов, а вот британец Умар Садик - учитывая его невеликий опыт на профессиональном ринге по сравнению с россиянином - подтвердил прозвище «Топ боксёр».

«Я не выдержал смотреть бой Фёдора Чудинова. Схватился за сердце, ушёл в раздевалку. Думаю, что делать? Быстро заключать сделку о реванше! Поворачиваюсь, а Чудинов-то выиграл.

Он проигрывал, летел. Мне казалось, он всему разучился. Но Федя такой человек: у сибиряков свой план в голове. Он вышел, как Александр Поветкин сказал, вдарить. Это сильно мешало. Одним ударом такие бои не выиграешь», - резюмировал этот поединок знаменитый российский промоутер Владимир Хрюнов.

Чудинов действительно «летел». Фёдор выцеливал свой удар на протяжении всего поединка, так его и не нанеся. Выиграл серией, но свой сибиряцкий план так и не осуществил.

Садик на его фоне был вариативнее и мобильнее только потому, что вышел боксировать, а не бить. Британцу нужно выписать отдельный респект за то, что придерживался своего стиля. Начал танцевать Садик ещё на открытой тренировке во вторник - тогда они с тренером завершили свою двухминутку африканским танцем прям на ринге. Закончил - сегодня в 12-м раунде.

191-сантиметровый садик был пластилином, который гнулся, как хотел. Выбрасывал хлёсткие удары, как пожелал и не переставал двигаться. Фёдор же застывал на месте после экватора поединка.

Садик параллельно танцам успевал быть неплохим актёром: после серии ударов от Чудинова, британце начинал плыть, хаотично пошатываться, намекая на то, что конец близок, а потом резко взрывался и выбрасывал джеб за джебом.

«Тем, кто не видел моих боёв, скажу: я на самом высоком уровне», - заявил Садик на пресс-конференции перед шоу и был прав. По крайней мере, на уровне чемпиона мира Чудинова точно. Фёдор добился победы за счёт чемпионского характера и родных стен. Хватит ли этого для поединка с Саулем Альваресом, с которым так рьяно сводят Чудинова, не известно.

Доведи Садик бой до судейского решения, уехал бы на родину с чемпионским титулом. А пока Умар уехал только в больницу. Как заявил Хрюнов, его просто решили поберечь, но зрелище после финального гонга Садик сделал ни чуть не хуже, чем во время боя. Британец стекал по канатам, отключался даже сидя на стуле, закатывал глаза и не держал голову, - в тот момент было очень тревожно за Умара, особенно после того, как его подключили к трубкам с кислородом и привезли каталку.

Чудинов остаётся чемпионом, заслуженным чемпионом. Но дальше нужно набирать кондиции и качество бокса.