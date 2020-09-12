Сергей Харитонов - после победы над Уильямсом: «Я не победил какого-то супербойца, не буду себя превозносить»

Сергей Харитонов. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Сергей Харитонов одержал победу в своём дебютном боксёрском поединке против обидчика Майка Тайсона Дэнни Уильямса. В середине первого раунда Харитонов отправил соперника в нокдаун, а во втором судья остановил бой из-за плохого состояния британского боксёра.

Сергей Харитонов пытался продлить бой как можно дальше, но удары российского бойца каждый раз достигали цели и выбивали из колеи Уильямса.

После боя Сергей признался, что не успел сделать всё то, что задумывал.

«Я себя почувствовал в своей стезе. Я боец ММА, но изначально был боксёром. У меня была мечта - попасть на Олимпийские игры. Она ушла, ей уже не осуществиться, но в профессиональном боксе у меня сегодня дебют. Я не победил какого-то супербойца, не буду себя превозносить. Но для дебюта этот бой был психологически очень непрост. Дальше - больше, будут новые вызовы. Ждём имён.

Я вытягивал соперника на себя. Видел, что он плыл. После первого нокдауна, мог добить его. Но у меня с тренерским штабом стояла задача продышать 4-5 раундов. Если бы мы понимали, что я проигрывал поединок, постараться нокаутировать его в пятом раунде. Халатность нельзя себе позволять, это не совсем правильно. Но в этом бою я мог попробовать себя. Хотел закончить зрелищно, выждать момент и ударить красиво, но соперник плыл уже после первого нокдауна.

Я понимал рефери, он не делает то, что хочет оппонент или зритель. Рефери видит, когда у спортсмена глаза в разные стороны. Он думает о защите здоровья соперника. Мне было обидно, я хотел продолжить бой, но рефери виднее.

Мне понравилось, что Уильямс взорвался перед нокдауном. Я хотел почувствовать удары, и они ощутимы.

Когда я послал его в нокдаун, а потом вытянул на себя, я запустил интригу. Не стал его добивать, хотя я мог это сделать. Но залу нужен спектакль», - рассказал Сергей Харитонов после боя.

По словам знаменитого российского бойца, в ближайшем будущем его ждут новые бои. А идею проводить поединке по боксу он оставлять не думает. Впереди - бой по правилам миксфайта и возможный поединок с именитым боксёром.

«Мы с Владимиром Хрюновым уже ведём переговоры на следующий бой по боксу, хотя скоро у меня бой по ММА. Возможно, что следующий бой будет с Дэвидом Хейем. Он очень непростой оппонент и это большой вызов, который соберёт большую публику: футбольный стадион или Олимпийский. Этот бой будет интересней, чем поединок даже с тем же Дэнни Уильямсом».

Харитонов не забыл и про Александра Емельяненко, с которым у Сергея долгое время планировался бой. Сейчас он вряд ли возможен, и всё из-за проигрыша Емельяненко Исмаилову. Хотя сам Александр продолжает критиковать Харитонова, тем самым подстёгивая интерес к возможному поединку.

«Он отрезвел? Может, что-то он и хочет раскрутить, но по правилам ММА он вообще не интересен. Емельяненко талантливый парень, но нет режима, распорядка и цели. Форма показывается не кубиками на животе, он её показал в поединке, и этим всё сказано.

Было не меньше десяти предложений о бое с Александром Емельяненко, сейчас - ни одного. Я же не буду ни за кем бегать: «Организуйте мне бой».

Если я на каждую критику буду отвечать, мне жизни не хватит. Критика будет всегда, я и сам себя критикую. В зале сказали, что я руку опустил - это тоже критика в мой адрес. Я её правильно воспринимаю, понимаю, что я не должен был так делать. Много я хотел попробовать в этом бою, но не успел.

Харитонов также высказался о возможности проведения боя с Магомедом Исмаиловым. По словам Сергея, он смотрит на эту идею без энтузиазма.

«Я очень хорошо отношусь к Маге Исмаилову. Если это будет кому-то интересно, можем организовать этот поединок. Но ажиотажа, чтоб с Магой подраться, нет. Я не рвусь с ним драться не из-за того, что я его тяжелее или сильнее. Александр Емельяненко тоже был тяжелее, а Мага его валял, как… Не буду говорить кого. У Маги сейчас много вызовов».