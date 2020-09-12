Открытие ученых: девушки, которые любят загорать, не прочь и выпить в интимной обстановке

На солнце, к алкоголю, сексу и авантюрам «тянут», как выяснилось, одни и те же гены Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Мечта одиноких донжуанов, прибывающих в теплые края: присмотревшись к девушкам, лежащим на пляже, каким-нибудь хитрым способом вычислить тех, которые более других предрасположены к курортным романам. Желательно быстрым. И так, чтобы уж наверняка.

Мечта, казавшаяся несбыточной, наконец-то сбылась. Способ найден – настолько простой, что аж дух захватывает. Что нужно? Всего лишь выявить любительниц долго жариться на солнце. Они и будут теми самыми – предрасположенными. Высока вероятность, что активно загорающие скорее всего примут ваше предложение «послушать вечерком радио и немного выпить». При взаимной симпатии, конечно. Да и продолжение не заставить себя долго ждать.

Признаюсь: столь оптимистические выводы – мои собственные. Но сделаны они исключительно на научной основе, которую недавно возвели британские ученые.

Доктор Марио Фальчи (Dr Mario Falchi) и его коллеги из Лондонского королевского колледжа (King's College London) проанализировали медицинские данные 260 тысяч человек. И обнаружили, что желание загореть как можно сильнее, заложено в генах, как и тяга к алкоголю, курению, наркотикам, азартным играм и прелюбодеяниям. Более того, за всеми этими увлечениями или слабостями, как хотите, стоят одни и те же гены.

Иными словами, те, кто не противился желаниям выпить, покурить, рискнуть в казино и нырнуть в омут случайных половых связей, как правило, любят и позагорать. Очевидно, что справедливо и обратное утверждение. Если отбросить курение, наркотики и азартные игры, то предрасположенность к случайному сексу, обостренная бокалом-другим вина, все равно останется. Что и требовалось доказать.

В своей научной статье, опубликованной в Journal of Investigative Dermatology, ученые сетуют: генетическая зависимость от солнца, столь же сильная, как и другие. Но ко всему прочему она еще и смертельно опасная. Вот только предрасположенных – эдаких подсолнухов – это совсем не страшит. Их не напугать даже самыми жуткими предостережениями: мол, обгорите до волдырей. Или того хуже: рак кожи получите. При первой же возможности они все равно выползут из-под зонтиков на самый солнцепек и лягут загорать. А то и в солярий пойдут.

Впрочем, девушкам стоило бы вести себя осторожнее. Никому не нужно, чтобы они рисковали своим здоровьем и злоупотребляли загаром. Будет достаточно явить свою предрасположенность часок-другой, дозволив перед этим натереть себя солнцезащитным кремом.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Солнечные ванны против пандемии

Загар может спасти жизнь, заболевшим COVID-19, - полагают американские исследователи из Северо-Западного университета (Northwestern University). Ведь пребывание на солнце способствует выработке в организме витамина D. А он, как свидетельствуют данные нескольких исследований, проведенных в последнее время, каким-то пока загадочным образом снижает риск смертельного исхода.

Пациенты, у которых не хватает витамина D, заразившись китайским коронавирусом, в два раза чаще испытывают серьезные осложнения и умирают.