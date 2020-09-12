Зеленский вступил в борьбу с Виталием Кличко за звание самого красноречивого украинца

Президент Украины поддерживает кандидатов от «Слуги народа» потоком бессвязного бессознательного Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мы же помним, что на Украине скоро выборы в местные органы власти. И вопрос стоит так, что поддерживающая нынешнего президента и созданная им же партия «Слуга народа» остро нуждается в его поддержке. Сами понимаете, даже в парламент собирали кандидатов от нее не так, как в советские времена по комсомольскому призыву, когда всех без разбора вербовали то в милицию, то на БАМ, а по принципу «хоть кого-нибудь». Свадебные фотографы, барбершоперы, тамады, не хватает только баристы, хотя, кто его знает, может, кто-то скрыл эту страницу в своей биографии. Сейчас же, когда региональные элиты начинают открыто восставать против Киева, вопрос о власти именно на местах становится системообразующим в плане выживания самого Зеленского на его посту. Тем более, он недавно объявил, что не прочь подумать о втором сроке президентства.

А рейтинги-то падают, а зашквары все сильнее. А тут еще и экс-глава его администрации Богдан несколько часов терзал местную звезду журналистики Гордона, вываливая секреты функционирования высшей власти на Украине и дискредитируя своего бывшего начальника. Мол, парень хороший, но президент слабак, а вокруг все воруют. Только сам Богдан в белом фраке. После чего (интервью), видимо, чтобы не запятнать фрак, объявил, что от греха подальше пересек украинско-румынскую границу.

И что в такой ситуации делать украинскому гаранту? Ясное дело, самому ложиться на электоральную амбразуру грудью или чем-то еще. Владимир Зеленский и лег. Как смог. За последние недели он уже побывал в 11 регионах страны. Приехал, например, в Житомир. Полетал на симуляторе космолета в местном музее космонавтике (на Украине обожают устраивать музеи тому, чего там нет или уже нет). Объявил, что разнес местную янтарную мафию. И выступил в Житомирском политехе.

Киевский градоначальник Виталий Кличко, наверное, плакал от зависти и совал кулак в рот, чтобы сдержаться, когда слушал выступление президента. Потому что, при всех своих талантах, даже он так «не смог бы в завтрашний день».

Владимир Александрович бодренько прошелся к трибуне с микрофонами, поблагодарил присутствующих и… понеслась:

- Всем желаю успеха, это главное, мне кажется. Я очень коротко. Вы знаете, я сегодня впервые в своей жизни был тут, в Житомирском политехе (Извините, что подправил, но Зе гутарил на мове, а потому в его речи звучало «в Житомирской политехнике» – прим. авт.). Вы знаете, очень чудесный, чудесный университет. Что я увидел? Увидел, так мы привыкли, мы все учились в университетах, во-первых, я увидел, ммм..., государственный университет. Когда мы видим именно это словосочетание, государственный университет и заходим, потом, что мы видим... мы видим... Сегодня я увидел, такое ощущение, современный, частный... что-то не наше, - бодро начал украинский президент, но очень быстро стал «сдуваться».

- Поэтому я впечатлен, очень доволен, просто как гражданин Украины, что есть такой университет. Но главное, что я увидел, кроме этих условий, про которые можно очень много говорить, гордиться детально и долго. Не буду тратить время. Я увидел самое главное. Я увидел одинаково разумных студентов и преподавателей, одинаково энергичных, одинаково молодых, одинаково интеллектуальных и одинаково довольных. И в целом это что, это одинаково счастливых, - после чего, видимо, обратился к руководству университета. - Виктор, я всем желаю, но хочу вам лично сказать после всего, что я видел, и то, что не придумаешь, не сможешь ну... знаете, так подготовить, так... то... э-э... специально для приезда президента, то есть оно есть.

После чего Зеленский, наверное, поняв, что окончательно покорил зрителей, постарался закруглиться:

- Я хочу вам сказать, что вы... мне кажется, сделали счастливыми студентов Житомирской политехники. Я вам желаю, чтобы вы сделали то же самое для всех жителей Житомира. И тогда, апеллируя к вашей речи, и тогда вам не будет стыдно.

Наверное, не отошел от симулятора космолета. Возможно, укачало. Или просто не умеет в мову. Ведь еще год назад Зеленский был вполне логичен в своих выступлениях, даже без бумажки. Но тогда он говорил на русском. И, скорее всего, именно это причина косноязычия. Звукам мовы его обучили, а смысл от него ускользает по-прежнему.

Скорее всего, даже восторженные поклонники и однопартийцы Зеленского вряд ли благодарны ему за такую поддержку, явно вспоминая, что «иногда лучше молчать, чем говорить». Очков местным кандидатам «Слуги народа» Зеленский явно не прибавил.

Зато явно поставил перед Виталием Кличко дилемму – он ли теперь и сам может идти в президенты, поскольку по-украински они с Зеленским розмовляют примерно одинаково не только по лексическому запасу, но и по смыслам? Или президент готов составить ему конкуренцию на грядущих выборах мэра?