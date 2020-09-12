Все ушли на биржу: миллионы простых россиян пытаются заработать на торговле акциями

Инвестиции во время пандемии показали феноменальный рост Фото: Shutterstock

- Вот ты говоришь: кризис и зарплата упала, а у меня сын-студент за полгода на бирже 200% заработал, - хвастался мне на днях коллега.

Его сыну, конечно, повезло. Он вложил деньги на самом «дне», сделал очень удачный выбор акций и утроил свой скромный капитал. Но и для других инвесторов последние месяцы были крайне прибыльными. Что происходит на бирже? Стоит ли вкладывать туда деньги? И если да, то с чего лучше начать?

АТТРАКЦИОН КРИЗИСНОЙ ЩЕДРОСТИ

В марте этого года всем казалось, что начинается кризис похлеще 2008 года. Тогда котировки большинства акций упали втрое, а некоторые ценные бумаги подешевели на порядок. «Идеальный шторм» сложился и в начале этой весны. На резкое падение стоимости нефти наложилась пандемия коронавируса. Но… падение быстро сменилось безудержным ростом. Как за рубежом, так и в России.

Власти США, Европы и других стран мира выделили триллионы долларов для спасения своих экономик. Часть этих денег тут же появилась на бирже. За последние полгода акции российских и зарубежных компаний подорожали в среднем на 40-50%. Рост беспрецедентный. А котировки отдельных компаний, в основном из айти-секторе, выросли еще хлеще – в разы.

- Кризис обычно очищает экономику. Он сдувает пузыри, раздутые на финансовых рынках. В итоге все приходит к нормальной ситуации. Но этот кризис характерен тем, что никакого очищения не произошло. Наоборот, дисбалансы стали еще больше, - говорит Алексей Астапов, зампред правления УК «Арсагера», соавтор учебника «Заметки в инвестировании».

МИЛЛИОНЫ ИНВЕСТОРОВ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ

В России бум инвестиций. По данным Московской биржи на конец августа, в России более шести миллионов частных инвесторов. Хотя еще три года назад их было около миллиона. На фондовый рынок новичков привлекает несколько факторов.

Во-первых, баснословная доходность, которая получилась в этом году. Слушая рассказы друзей или коллег, сложно удержаться, чтобы не вложиться самому. О рисках в этот момент никто не думает. Но они есть (см. «Важно»).

Во-вторых, снижение ставок по вкладам в банках. По рублевым сбережениям сейчас можно получать лишь 4-4,5% годовых. Это хоть и покрывает инфляцию, но не сравнить с двузначными цифрами доходности, которые были раньше.

В-третьих, торговать на бирже стало значительно проще. Банки и брокеры запустили удобные мобильные приложения. Теперь, чтобы купить акции Газпрома или Лукойла, не надо скачивать сложные программы. Все так же просто, как отправить деньги продавцу на рынке. Два клика на смартфоне – и вы уже инвестор.

И в-четвертых, государство дает налоговые вычеты тем, кто вкладывает деньги на бирже. Подробнее об этом – в рубрике «Кстати».

ПОКУПАТЬ ИЛИ ПОДОЖДАТЬ?

Главный риск инвестиций в том, что акции могут как расти, так и падать. И сейчас велика вероятность, что котировки могут упасть. Так всегда происходит после долгого периода роста. По мнению большинства аналитиков, нынешняя ситуация – экстраординарная. Котировки акций раздуты спекулянтами. И все это сильно напоминает то, что уже было в истории. К примеру, знаменитый «кризис доткомов», когда в 2000 году в Америке резко рухнули акции технологичных компаний. Тогда многие инвесторы потеряли 90% сбережений.

- Есть элементы сумасшествия, - считает Михаил Королюк, макроэкономист, начальник отдела доверительного управления ИФК «Солид». – Сейчас все очень дорого. Накопилась определенная усталость от роста. Все ждут падения. И в ближайшее время рынок должен выпустить пар. Но когда это произойдет, не знает никто.

- Вы можете либо присоединиться к общему банкету из жадности и страха упустить дальнейший рост, либо понаблюдать за происходящим безумием на рынках со стороны. Обвал вызовет либо что-то внезапное, либо когда покупатели и деньги на рынках закончатся физически, - говорит Ярослав Калугин, трейдер ИК «Велес Капитал».

- Лучший вариант – не пытаться угадать, а придерживаться сбалансированной стратегии и иметь как можно больше разных вложений: акций и облигаций компаний разных отраслей и из разных стран. Тем более что сейчас купить американские или европейские ценные бумаги так же просто, как и российские, - говорит Алексей Астапов.

ТРИ ПРАВИЛА ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ-«ЧАЙНИКОВ»

1. Купи и держи

По рекомендациям большинства экспертов, начинать лучше с пассивной стратегии. То есть не пытаться играть на колебаниях, а покупать ценные бумаги надолго. Это и время сэкономит (не нужно будет полдня сидеть у монитора), и нервы будут в порядке. Брокеры и банки стимулируют новичков чаще покупать и продавать ценные бумаги. Но это конфликт интересов. Им выгодно, чтобы вы были спекулянтом, потому что они получают прибыль от каждой сделки. Не идите у банков на поводу.

2. Регулярно пополняй

Акции нужно покупать не время от времени, а постоянно. Раз в месяц, в квартал, полгода или год. Получили зарплату или премию – часть денег тут же отправили на биржу. Не обращая внимания на то, что происходит на рынке. Даже если там все падает. Такая стратегия статистически приносит наилучший результат.

3. Диверсифицируй

Если говорить проще: «Не держите все яйца в одной корзине». Деньги нужно хранить в разных финансовых инструментах. Часть – на вкладе в банке в разных влаютах. Часть – на бирже – в акциях и облигациях компаний из разных секторов экономики и разных странах.

ВАЖНО

Сначала – резервный фонд

Любые вложения в ценные бумаги могут привести как к прибыли, так и к убыткам. Это нужно помнить. Поэтому главное правило инвестиций на фондовом рынке - покупайте только на свободные деньги. А до этого сформируйте резервный фонд. В нем должно лежать не меньше трех (а еще лучше – шести) месячных доходов семьи. И его стоит хранить в банке. Даже несмотря на то, что проценты по вкладам маленькие.

* Индекс высчитывается исходя из средней стоимости акций нескольких десятков крупнейших компаний страны. По данным Московской биржи на середину каждого месяца.

КСТАТИ

Как получить скидку от государства

Самый выгодный способ торговать на бирже - через индивидуальный инвестиционный счет (ИИС). По сути, этот тот же самый брокерский счет, но с добавленной ценностью и некоторыми ограничениями. Его можно открыть в брокерской компании или крупном банке. Нужны лишь паспорт и 10 тысяч рублей.

Получать налоговый вычет можно с суммы не больше 400 тысяч рублей в год. К примеру, если внесли деньги в этом году, то запросить возврат от государства можно уже в январе следующего. Вернут 13% от вложенной суммы (максимум – 52 тысячи рублей). По сути, это ваша дополнительная доходность от инвестиций.

Правда, чтобы получить вычет, вам нужно иметь официальный доход, с которого уплачивается НДФЛ (по ставке 13%), и не выводить деньги со счета в течение трех лет.