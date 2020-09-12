Минфин США ввел санкции против депутата Верховной рады Украины

Андрея Деркача, опубликовавшего разговоры Байдена с Порошенко, объявили российским агентом и обвинили во вмешательстве в выборы Фото: REUTERS

Наконец-то дождались. Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США ввело санкции против народного депутата Украины Андрея Деркача. За что? Как всегда – за попытку вмешаться в американские выборы. Там есть еще три россиянина, чьи фамилии ничего никому не скажут. Но главнюк среди этих целей, безусловно, Андрей Деркач.

«Комплиментов» американский Минфин выписал ему вагон и маленькую тележку. Начав с того, что признал его агентом Путина-России-Кремля (оставить более приятное по вкусу). Так и написано в официальном сообщении: «Деркач, депутат украинского парламента, более 10 лет был активным российским агентом, поддерживая тесные связи с российскими спецслужбами. Деркач прямо или косвенно участвовал, спонсировал, утаивал или иным образом был причастен к иностранному вмешательству в попытке подорвать предстоящие президентские выборы в США в 2020 году».

Доказательства? Вам что, многократно использованных и испытанных «хайли-лайкли» недостаточно? Ну, они там еще какие-нибудь «фигли-мигли» придумают тогда. Ребята совсем не палятся.

- Деркач почти наверняка нацеливался на голосующих в США людей, видных деятелей США и членов правительства США, поскольку он полагался на американские платформы, англоязычные документы и видео, а также на пророссийских лоббистов в Соединенных Штатах, которые использовались для пропаганды его утверждений, - говорится все в том же официальном заявлении Минфина США. «Почти наверняка».

Напомним, речь идет о записи разговора, в котором тогдашний вице-президент США, а ныне – кандидат в президенты от Демократической партии Байден увязывает помощь США Украине за счет средств американских налогоплательщиков с увольнением Генпрокурора Украины Виктора Шокина и прекращением уголовного дела против американской компании, в руководство которой входил старший сын Байдена Хантер. Порошенко тогда не только уволил Шокина, но и отчитался за «сверхплановое» поднятие тарифов ЖКХ для населения – и все ради миллиарда долларов.

При этом в самих США никто так и не опроверг подлинность записи и содержания разговора, сведя все к претензиям, что пленки подверглись «редактированию». И, конечно же, меч американского «правосудия» упал не на того, кто в нарушение всего и вся записал разговор (а это, без сомнения, был Порошенко), а на сделавшего разговор достоянием общественности.

Правда, Андрей Деркач от введения санкций против него почему-то не покаялся и не успокоился, а пообещал «продолжение банкета».

- Решение Минфина США — превентивное реагирование на мою следующую пресс-конференцию по разоблачению Демокорапшн (коррупции в Демократической партии – прим. авт.). Будет очень интересно. Какой мотив действий Минфина США и как это произошло: месть представителей Демокорапшн, - заявил он на своей странице в соцсети «Фейсбук» и пообещал раскрыть подробности на своей пресс-конференции в начале следующей недели. - Месть — неотъемлемая часть их регулярной деятельности против украинских расследователей, журналистов, экспертов, которые раскрывают все новые и новые схемы международной коррупции.

А еще он намерен довести дело до суда.

- Именно из-за утечки информации о предстоящей пресс-конференции информация о санкциях вышла именно сегодня. Демокоррупционеры очень боятся. Подобная информация от Минфина США открывает мне возможность защищать свои интересы в юридическом поле — в суде, - продолжил Деркач.

Наивный человек! Чтобы американское правосудие наказало американское государство за нарушение прав иностранного гражданина. В США даже пытки запрещены лишь в отношении американских граждан и на территории самих США. А в других тюрьмах по белу свету они – вполне законный способ добиваться необходимой информации. А если еще учесть, что даже судьям Международного уголовного суда Вашингтон пригрозил санкциями в случае, если они начнут хоть один процесс по расследованию преступлений американских военных, то надеждам Деркача на справедливость и торжество законности можно только посочувствовать.

Впрочем, вполне вероятно, что санкции против того же Деркача – всего лишь часть предвыборной интриги команды Трампа против все того же Байдена. Интерес к раздутому скандалу с записями бесед Порошенко с Байденом в США несколько поутих. А санкции и последующая за ними прессуха украинского депутата – чуть ли не самый лучший способ привлечь внимание к этой интриге.

Короче, запасаемся поп-корном.