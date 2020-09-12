Улыбающаяся рыба, любопытный жираф и дерзкая черепаха: объявлены финалисты конкурса самых смешных фотографий дикой природы

Улыбочка. Эль Йерро, Канарские острова. Фото: Arthur Telle Thiemenn/Comedy Wildlife Photography Awards

Ежегодная премия Nature inFocus Photography Awards объявила финалистов самых смешных фотографий живой природы.

Более 1600 конкурсантов со всего мира прислали свои работы. 14 000 лучших кадров флоры и фауны были представлены на суд премии.

Цель проекта - показать многогранность нашей планеты и помочь сберечь естественную среду обитания животного мира.

Дочки-матери. Национальный парк Корбетт, Индия. Фото: Jagdeep Rajput/Comedy Wildlife Photography Awards

В 2020 году в финал прошли 44 работы. Улыбающаяся рыба, испуганный медвежонок, обезьяны, задумчивая горилла, семейство слонов, а также енот, застрявший в дупле, не оставили членов жюри равнодушными.

Идея создания конкурса принадлежит профессиональным фотографами и защитникам животных Полу Джойнсону-Хиксу и Тому Салламу.

Влез в кадр. Национальный парк Этоша. Намибия. Фото: Brigitte Alcalay Marcon/Comedy Wildlife Photography Awards

В число судей конкурса смешных фотографий вошли деятели искусств: писатели, актеры, эксперты по дикой природе и фотографы.

Ежегодно жюри выбирает самую смешную фотографию о жизни дикой природы. Оценивается снимок и его название, которое также должно быть смешным.

Скука. Национальный парк Мгахинга Горилла, Уганда. Фото: Marcus Westberg/Comedy Wildlife Photography Awards

Победителей конкурса объявят 22 октября. Автора лучшего снимка ждет недельное сафари в Кении.

Каждый из конкурсантов может получить «Приз зрительских симпатий». Финалиста выбирают пользователи сети онлайн-голосованием на сайте конкурса.

Смех. Кейтнесс, Шотландия. Фото: Ken Crossan/Comedy Wildlife Photography Awards

Валяние дурака. Река Кинабатанган на Борнео, Малайзия. Фото: Megan Lorenz/Comedy Wildlife Photography Awards

Прятки. Девон, Великобритания. Фото: Tim Hearn/Comedy Wildlife Photography Awards

Приветствие Солнцу. Галапагосские острова. Фото: Sue Hollis/Comedy Wildlife Photography Awards

Всем привет! Аляска. Фото: Eric Fisher/Comedy Wildlife Photography Awards

Почти пора вставать. Ньюпорт-Ньюс, штат Вирджиния, США. Фото: Charlie Davidson/Comedy Wildlife Photography Awards