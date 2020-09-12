«Чушь! Мы работали бесплатно»: Адвокат Пашаев опроверг, что получил 11 миллионов рублей от Ефремова за свободу

Скандальный защитник актера опроверг слухи о том, что с него пытаются взыскать крупную сумму Фото: Михаил ФРОЛОВ

Телеграмм-каналы теперь принято считать не мусоросборником, где анонимно публикуются вбросы и дезинформация, а эксклюзивным источником информации. Так, в одном из них на днях появилась ошеломительная новость. Мол, адвокат Пашаев взял с актера Ефремова очень крупную сумму денег под расписку (!), пообещав обеспечить обвиняемому условный срок.

Откуда инфо? «Источник сообщил». Паблик солидный — более 100 тысяч подписчиков (для телеграмма это много), наверняка врать не будет.

- Источник рассказал, что семья Михаила Ефремова запустила процедуру возврата 11 млн рублей выплаченные адвокату Эльману Пашаеву за его услуги, - говорится в сообщении. - Пока у защитника попробуют получить эту сумму «полюбовно». Все предпосылки для этого есть. У близких Михаила на руках расписка от Пашаева о получении 11 млн рублей, взамен на которые он «обязуется обеспечить» условное наказание или небольшой срок с отбытием в колонии-поселения. То есть деньги Пашаев брал не за юридическую работу, а за конкретный приговор, который он брался обеспечить Ефремову. Также есть запись разговора с Пашаевым, на которой он говорит о получении 11 млн рублей.

Понимая, какой ответ придется услышать, «КП» связывается с Пашаевым. И задает вопрос в лоб.

- Эльман, здравствуйте. Видели сообщение в телеграмм-каналах о том, что взяли под расписку 11 миллионов рублей у Ефремова? За что вы так с актером?

- Здравствуйте. Глупость и грязь.

- Выходит, нет никакой расписки? Или без нее взяли деньги?

- Пусть показывают мои расписки, тогда и поймете, что было на самом деле.

Разговоры про гонорар Пашаева постоянно возникают. То фигурировала сумма в 10 миллионов рублей, то теперь в 11 миллионов. Адвокат не стесняется называть себя «особенным» и «очень дорогим». Берет за свои услуги много и работает «на результат». Однако в случае с Ефремовым он, как и защитник семьи Захаровых Александр Добровинский, уверяет, что работу выполнял безвозмездно.

- Говорили, что Пашаев взял деньги, но я работал бесплатно! - объяснил Пашаев 11 сентября в интервью каналу «Москва-24». - Как я мог обещать условный срок или минимальный, если со стороной потерпевшего невозможно было договариваться? Я же понимал, что делаю. Поэтому мы с партнером Елизаветой Шаргородской работали бесплатно. Почему? Мы знали, что в суде первой и второй инстанции у нас шансов нет. Если я [заранее знал, что] не дам результата, зачем мне было брать деньги? Вся команда работала без гонораров. Даже государственным адвокатам [предоставляемым подозреваемому бесплатно по 51 статье Конституции РФ] платят по тысяче рублей в день.

8 сентября Пресненский суд Москвы приговорил Михаила Ефремова к 8 лет годам колонии общего режима за ДТП с человеческими жертвами 8 июня. Защита обжалует приговор и надеется на то, что Мосгорсуд может уменьшить срок актеру, а Верховный суд — и вовсе вынести оправдательный приговор.

КСТАТИ

Эльман Пашаев — о «праздновании срока» Михаила Ефремова: «Это видео 2017 года»

Скандальный адвокат объяснил, что танцы и караоке не имеют никакого отношения к вердикту (подробности)