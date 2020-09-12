Особенный день: Анастасия Заворотнюк с букетом белых роз нежно прижалась к Петру Чернышеву

Поклонники пристально следят за всеми новостями о состоянии Анастасии Заворотнюк Фото: Борис КУДРЯВОВ

Анастасия Заворотнюк больше полутора лет борется с онкологическим заболеванием. У звезды сериала "Моя прекрасная няня" диагностирована глиобластома - это одна из самых агрессивных опухолей, так как при ее наличии часты рецидивы. Третий муж актрисы Петр Чернышев делает все, чтобы его возлюбленная поскорее пошла на поправку. Фигурист работает на износ, оплачивая дорогостоящее лечение. А все свободное время проводит с женой. 12 сентября одна из самых красивых пар российского шоу-бизнеса отмечает особенный день. Супруги празднуют 12-ю годовщину свадьбы.

Поклонники пристально следят за всеми новостями касаемо состояния Анастасии Заворотнюк. На этот раз публику растрогало до слез редкое фото актрисы с мужем Петром Чернышевым. В кадре "прекрасная няня" с букетом белых роз трепетно прижалась к фигуристу.

"Встретить человека, который полностью разделит с тобой жизнь, каких бы испытаний она ни приготовила, бесценно. Так случилось, что за последнее время вам пришлось полностью поменять уклад жизни, привычки, мысли, стремления. И тем важнее видеть, что в этой ситуации вы стали друг другу еще дороже и нужнее. Ваша любовь - это ваша большая опорная сила, настоящий подарок, который вы оба заслужили", - гласит подпись к кадру, опубликованному в аккаунте группы поддержки артистки.

Фанаты пожелали супругам преодолеть все невзгоды и быть счастливыми. В комментариях многие подписчики признались, что не могут сдержать слез, глядя на редкий снимок.

Напомним, в сентябре 2008-го Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев связали себя узами брака, а вскоре пара обвенчалась. Для актрисы этот союз стал третьим, однако лишь с фигуристом она почувствовала себя по-настоящему счастливой. С Петром актриса встретилась на съемках шоу "Танцы на льду. Бархатный сезон". По признанию фигуриста, он буквально был сражен красотой Заворотнюк. Влюбился в нее с первого взгляда. Сама актриса потеряла голову от красавца-спортсмена.

"Мы увиделись в первый съемочный день, который всегда бывает очень суматошным. Я пробегала мимо участников, уже в платье для съемок, с уложенными волосами, и увидела молодого человека. Мы встретились взглядами, и я почувствовала: мое. Это было похоже на электрический разряд", - вспоминала артистка свою встречу с Петром.

Фигурист сделала актрисе предложение во время отдыха на Сардинии. Чернышев, как Посейдон, вышел из волн с бриллиантовым колечком в руках, встал на одно колено и попросил любимую стать его женой. "Это похоже на счастье. Казалось бы должно было наступить привыкание, а может, появиться раздражение. Но нет. Я ждала этого момента - вот сейчас-сейчас все пройдет, все закончится. Все же проходит. Об этом написано много книг. Но время шло, а чувство оставалось прежним. И я перестала ждать, бояться и просто приняла положение дел как данность. Ну ничего не раздражает меня в Пете. Совершенно ничего", - рассказывала о чувствах к Чернышеву знаменитость.

Когда Настя забеременела, ей было 47 лет. Актриса скрывала свое интересное положение. Малышка Мила родилась в октябре 2018 года, но публике рассказали о ее появлении через несколько месяцев - в марте 2019 года. Петр и Анастасия буквально светились от счастья. Однако вскоре после появления наследницы на свет Заворотнюк поставили страшный диагноз - опухоль мозга. Друзья, коллеги и поклонники Анастасии молятся за ее здоровье, желая скорейшего выздоровления. Они надеются, что "прекрасная няня" победит недуг и вернется к обычной жизни.