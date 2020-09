Открытие «Кинотавра»: как Сталин подружился с Булгаковым, а Гоголь — с Шостаковичем

Главным героем церемонии открытия стал 80-летний Андрей Хржановский, получивший приз за вклад в киноискусство. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

То, что «Кинотавр» в этом году просто проводят — уже большое достижение его команды и лично Александра Роднянского. Он намекал, что у него мелькала мысль взять паузу из-за коронавируса и все перенести на следующий год. Но ситуация с фестивалями в этом году и без того плачевная. Их отменили в Каннах, Локарно и Теллурайде, новые фильмы не показали, журналисты про них не написали, зрители их не увидели - целый год, получается, вычеркнут из истории кино. Отменять еще и «Кинотавр», чтобы дополнительно наносить удар по российской кинематографии, показалось слишком жестоким.

Но фестиваль в этом году проходит в режиме максимальных ограничений, и это заметно во всем, даже в мелочах. Он начинается и заканчивается в будний день (в пятницу), а не в воскресенье, как раньше. Количество приглашенных ощутимо сокращено. Количество тех, кто может попасть на просмотры в Зимний театр — тоже: из-за коронавируса половина мест должны быть свободными. Билеты на конкурсные фильмы теперь каждый день нужно бронировать в специальном приложении в 8 утра, причем приложение само решает, куда тебя посадить. И никаких больше вечеринок: раньше на пляже рядом с гостиницей «Жемчужина» чуть ли не каждый вечер устраивали презентации, фуршеты и концерты, теперь — ничего. Вообще, 31 «Кинотавр» - уже не столько кинофестиваль, сколько «деловой кинофорум»; all work and no play, как выражался герой хорошо известной картины Стэнли Кубрика. Его конкурс символически открывает фильм под названием «Хандра».

На церемонии открытия если не половина, то как минимум треть мест в зале пустовала. Да и сама церемония была почти целиком посвящена теме коронавируса. Ведущий, актер Артем Ткаченко, изображавший то ли сам кинофестиваль, то ли его регулярного участника, оказывался из-за пандемии в психушке. Пациента окружали люди в специальных защитных костюмах, а насмешливый голос расспрашивал о «новой реальности», в которой, как ему мнится, он оказался. «Все боятся второй волны!» - говорил Ткаченко. - «И когда будет эта вторая волна?» - «В сентябре!» - «А сейчас у нас что?..» Впрочем, потом тот же голос спрашивал: «Но вы осознаете, что никто вас здесь не держит?» И в финальном видеоролике, снятом на крыше гостиницы «Жемчужина», Ткаченко триумфально сдирал с себя смирительную рубашку и, обретя наконец полную свободу, в одних белоснежных трусах удалялся навстречу солнечному сиянию.

(Кстати говоря, в самом городе Сочи никто по поводу пандемии особенно не страдает, оставив интеллигентскую рефлексию кинематографистам. Тут температура воздуха +29 градусов, а воды - +27, и как минимум до конца фестиваля, а то и до конца месяца особенного похолодания никто не ждет. Аэропорт забит отпускниками, и, разумеется, на улицах и в магазинах почти все без масок — не хватало еще на такой жаре париться).

Главным героем церемонии открытия стал 80-летний Андрей Хржановский, получивший приз за вклад в киноискусство. «Все в меня всю жизнь что-то вкладывали — учителя, мастера, Александр Сергеевич Пушкин, Николай Васильевич Гоголь, Дмитрий Дмитриевич Шостакович, - а сейчас на сцене почему-то стою я и получаю приз за вклад!» - сказал растроганный классик. Имена Гоголя и Шостаковича прозвучали не случайно: они — в числе героев новой работы Хржановского (первой за 11 лет, после фильма «Полторы комнаты» об Иосифе Бродском). Она называется «Нос, или Заговор «не таких», и стала фильмом открытия «Кинотавра».

Началась работа над картиной в конце 60-х. Тогда Хржановскому рассказали, что Шостакович видел его фильм «Жил-был Козявин», и тот ему очень понравился. Воодушевившись и набравшись наглости, молодой аниматор написал композитору письмо с просьбой разрешить экранизировать его оперу «Нос». Шостакович согласился. Не факт, что он верил, что этот мультфильм когда-нибудь увидит свет. Но вот, не прошло и полувека...

В первых кадрах фильма мы видим салон авиалайнера, носящего имя «Николай Гоголь». В спинках кресел — экраны, и все пассажиры смотрят кино, каждый свое. Кто-то - «Ивана Грозного» Эйзенштейна, кто-то - «Заставу Ильича» Хуциева, ну, а кто-то — и ранние работы Хржановского вроде «Стеклянной гармоники». Среди пассажиров — историк кино Наум Клейман, актриса Чулпан Хаматова, переводчик Виктор Голышев, театральные режиссеры Анатолий Васильев, Дмитрий Крымов и Кама Гинкас... «Какая радость, что столько замечательных людей летит в одном направлении!» - говорит Хржановский своему соседу по креслу, журналисту Юрию Росту. - «В одном направлении, хотя и в разные места» - отвечает Рост.

И из современности фильм плавно уходит в прошлое. Вот анимационный Гоголь покидает засаженную ван-гоговскими подсоднухами Малороссию и приезжает в Петербург, встречающий его «морозом крепости адамантовой». А вот конец 1920-х: Шостакович пишет свою первую оперу, избрав ее литературной основой гоголевский «Нос», и первыми слушателями становятся Всеволод Мейерхольд и его жена Зинаида Райх. Ни режиссер, ни актриса не подозревают о том, какая страшная судьба их ждет. Но пока все «встретились в пространстве и времени, которые не знают гибели и смерти — в пространстве искусства».

В этом магическом, сновидческом мире и разворачивается действие фильма Хржановского. Майор Ковалев просыпается поутру без носа и мечется за ним, важно путешествующим по Петербургу в кресле-каталке. А на заднем плане Гоголь преспокойно встречается с Шостаковичем («Жаль, что вы не видели «Ревизора» в постановке Мейерхольда!»), картины Шагала - с картинами Малевича и кадрами Эйзенштейна, а, скажем, Булгаков — со Сталиным: Хржановский экранизирует байку, которую писатель однажды на ходу, в порядке веселого бреда, сочинил и рассказал своей жене Елене Сергеевне. Будто бы после того, как Сталин прочитал письмо Булгакова о его бедственном положении и негласном запрете на постановки его пьес, не просто позвонил писателю по телефону и обеспечил работу во МХАТе (это все правда), но стал его лучшим другом, подарил новенькие сапоги (которые по такому случаю снял с Молотова) и сделал богачом. И были Булгаков с Иосифом Виссарионовичем неразлучны, пока Михаилу Афанасьевичу не приспичило недельки на три уехать в Киев. Сталин без него тосковал («Нет моего Михо, такая скука, просто ужас!»), надумал сходить в оперу, попал на Шостаковича, счел его «Леди Макбет Мценского уезда» какофонией — и наутро в газете появилась статья «Сумбур вместо музыки»...

Статья действительно появилась, и, говорят, Сталин был впрямую к ней причастен. Шостакович попал в опалу. Булгаков, хоть, по идее, в опале не был, не мог печататься (да и с постановками, кроме «Дней Турбиных» - любимого спектакля вождя - у него была беда). Зинаида Райх была убита неизвестными, Мейерхольд - арестован и расстрелян, и трагическую их судьбу разделили тысячи интеллигентов и деятелей искусства. Которые в оптимистическом финале «Носа» возносятся в небо в виде самолетов, носящих их имена.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Открытие «Кинотавра»: Седовласая Фандера и декольте Шпицы

Модные провалы и победы на красной дорожке киносмотра (подробности).

Самым актуальным жанром в России является фантасмагория

31-й российский фестиваль «Кинотавр» открылся показом фильма Андрея Хржановского «Нос, или Заговор «не таких» (подробности).