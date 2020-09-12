"Провокаторы и мерзавцы": Зюганов оценил идею об использовании Мавзолея в других целях

Лидер КП РФ заявил в беседе с обозревателем KP.RU Александром Гамовым, что «виновных поставят на место» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Геннадий Андреевич, вот какая странная информация - Союз архитекторов России объявил конкурс на проект использования Мавзолея Ленина - фактически, в новом качестве... Я никак не ожидал, что эта идея от архитекторов пойдет. Сам Мавзолей – совершенство архитектуры. Правильно?

- Но там речь не об архитектуре идет как раз - в условиях самого этого конкурсе.

Я уже попросил разобраться, кто объявлял это таким образом.

И нечего прикрываться Союзом архитекторов. В Союзе архитекторов есть гении, есть те, кто оставил после себя шедевры... А есть, оказывается, плагиатчики и просто бездари, провокаторы, как и везде. На войне, как на войне - есть герои, есть предатели и мародеры.

Вот это – как раз из категории мародеров.

Но вообще здесь - абсолютно преступное предложение, в том виде, как я его прочитал. Мы прямо сказали: оно нарушает все, что мыслимо и немыслимо.

- Мавзолей же - как памятник - под охраной ЮНЕСКО…

- Наш Мавзолей охраняет не только ЮНЕСКО. Тут нужно все в целом рассматривать.

Речь идет о великой советской эпохе. А Мавзолей Ленина - ее сосредоточие. Там рядом - красный некрополь, где более 400 человек похоронено. Там не только Ленин...

А Ленина захоронили по решению съезда. Все Советы, всей Российской Федерации поддержали.

Ленин – автор и архитектор Союза ССР. Поэтому те, кто покушается на Мавзолей, они покушаются на нашу государственность.

Кстати, в последней редакции Конституции есть статья о единстве отечественной истории. В данном случае, попытка перечеркнуть это единство, является уголовным преступлением.

- А если оценивать «инициативу архитекторов» с исторической точки зрения...

- Что касается исторических событий, связанных с этим архитектурным сооружением...

С Мавзолея произносил гениальную речь Сталин: «Братья и сестры! Враг будет разбит. Наше дело правое, и победа будет за нами».

От этого святого места почти 30 тысяч солдат 7 ноября 1941-го отправились на фронт, сразу вступили в бой и многие погибли под Москвой, защищая столицу, советскую Родину.

Там выступал Жуков во время легендарного парада 24 июня 1945-го. А к Мавзолею бросали штандарты гитлеровских знамен. И вот, через 75 лет, - снова был парад Победы.

На Мавзолее встречали Гагарина...

В Кремлевской стене захоронен прах 32 маршалов и генералов, которые ковали нашу Победу, все коммунисты были, кстати. Там Гагарин захоронен, три гения – Келдыш, Королев, Курчатов, которые обеспечили ракетно-ядерный паритет.

Поэтому тех, кто вылезает с этими инициативами, надо поставить на место… Но меня поражает то, на каком фоне это все происходит.

- Что вы имеете ввиду?

- Там, на Западе, войну объявили - русский мир душат на Украине, где ЦРУшники, нацисты, бандеровцы захватили власть и развязали кровавую бойню в Донбассе. Эта же сволочь обрушилась на бедную братскую Белую Русь, на Белоруссию. Они и у нас распоясались, - как тараканы, вылезли эти огрызки ельцинской эпохи, недобитые, не наворовавшиеся, в принципе.

Поэтому, надо рассматривать это (речь о конкурсе архитекторов. - А.Г.) всерьез. Я прямо сказал, что те, кто выступил с такой идеей, - провокаторы и мерзавцы.

- Куда вы собираетесь обратиться за защитой Мавзолея, к кому?

- Да мы сами разберемся. Это уголовно наказуемое преступление. Ну, и граждане страны скажут свое слово, я уверен абсолютно.

- Спасибо, товарищ Генеральный секретарь. До свидания.