Владимир Милов не только оскорбил Рошаля, а и оклеветал его. И должен за это отвечать

Владимир Милов. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Владимир Милов, некогда бывший, наверное, самым симпатичным мальчиком в своем кемеровском дворе, превратился в отвратительного типа, как теперь воспринимают многие, российской несистемной оппозиции, как минимум, ее «навальновского» крыла. В эфире Ютуб-канала «Навальный LIVE» он опустился до прямых, по оценкам различных экспертов, оскорблений всемирно известного российского детского хирурга Леонида Рошаля, назвав его «преступником», «старой образиной», а потом в соцсетях и вовсе «припечатал» Леонида Михайловича – «Доктор Менгеле».

Кто не в курсе, Йозеф Менгеле был одним из самых страшных изуверов, который лично проводил ужасающие медицинские опыты над узниками концлагеря Освенцим (Аушвиц), вполне заслуживший прозвища «доктор Смерть», «Ангел Смерти». Нацистского изувера особенно привлекали опыты над детьми – близнецами, которым он ампутировал конечности и прочие органы без наркоза, впрыскивал в глаза химикаты и так далее.

Леонида Михайловича Рошаля знают не только у нас в стране, он известен всему миру. Сколько он спас детских жизней – не счесть. Сколько он побывал в зонах чрезвычайных ситуаций, спасая жизни и там – не передать. Он помогал детям не только в России, не делая между ними никаких различий по национальности даже в период Чеченской кампании, но и в Румынии, Ираке, Югославии, Японии, Египте, Афганистане, Непале, Турции, Индии, на Украине и т.д., пострадавшим от разных бедствий, как природных, так и рукотворных. Ордена, не только отечественные, но и международные, благодарности, звания, даже почетная медаль «За заслуги по осуществлению защиты прав человека» Международного комитета по защите прав человека при ООН. И это при том, что международная общественность из российских граждан принимает заслуги только оппозиционеров, желательно, причем, уже не очень живых. Это все с одной стороны.

А с другой – персонаж, главным достижением которого стало пребывание сроком менее полугода на посту замминистра энергетики в правительстве Михаила Касьянова. Ах да, еще в активе - разработка планов по реформе и приватизации энергетики. Сомнительный актив, честно говоря, в глазах большинства населения. А потом политика, партии, партии. И все, естественно, демократические. Милов позиционирует себя как человека, «интегрированного в мировую элиту» и приверженного демократии. Естественно, это он сам себя так позиционирует. А мировая элита вряд ли знает, что он в нее интегрирован (я, вот, кстати, ни от одного человека из этой когорты не слышал, чтобы он, даже в шутку, сказал нечто подобное о себе – в элиту не входят по четвергам после обеда, не покупают членский билет для вступления – тебя должны признать частью ее другие).

Несопоставимые личности? Да. Но в условиях современных коммуникаций каждая моська может лаять на любого слона не только на улице при личной встрече, а на весь мир. Облаивать злобно, до истерики. Если, конечно, не получает адекватного ответа. Но у тех, кто лает, тут даже преимущество, потому что объектам их нападок нет времени обращать на это внимания, они как раз в это время строят, лечат, спасают…

Такое впечатление, что пока Навальный находится в немецкой клинике, его соратники начали пытаться перетянуть одеяло на себя, а в результате стали рвать его просто на куски. Они ведь так не только про Рошаля, они про всех медиков российских готовы сказать любую гадость.

«Омский штаб красиво потрошит единоросса Мураховского – главного «врача» больницы, где Навального прятали от медицинской помощи,» - говорят они. И даже признание немецких медиков, что Навального в той больнице попросту спасли, не заставило их принести ни одного слова извинений. Они продолжают «гнать», что Навального не стабилизировали, а «удерживали», чтобы «спрятать следы преступления». Они до крайней степени возмущены формулировкой «московские врачи вылечили», потому что на самом деле, по их мнению, это люди сами «выздоровели». Им можно и разрешено оскорблять, растаптывать всех, кто не отвечает высоким стандартам необходимого отношения к ним. Никому другому даже усомниться нельзя. Но они тут же оскорбляются, если им не оказывают помощь. Как они возмутились, что на какой-то региональной тусовке перед выборами в «навальнят» неизвестные лица плеснули неизвестной жидкостью «желтого цвета». Сколько криков сразу поднялось, что врачи отказываются лечить их «от применения химического оружия». Угу, знаем мы это «химическое оружие». Оно у многих заборов болельщиками после футбольных матчей применяется.

Но Милов, конечно же, со своим гадким заявлением превзошел всех. И ведь накинулся на Рошаля он всего лишь за предложение создать международную группу врачей для выявления причин и способа отравления Навального. Созвать консилиум для спасения здоровья оппозиционера.

Сейчас многие пылают гневом и требуют привлечь Милова к ответственности. Очень-очень многие, в том числе и публичные люди - блогеры, журналисты, теле- и радиоведущие, публицисты, да и те же врачи. Молчат лишь сторонники Навального и приверженцы демократии «с прекрасными лицами». Никто из тех, кто поддержал майдан на Украине, карателей «Азова», белорусскую нынешнюю оппозицию, кто делил Россию в своих мечтах а ее население на себя в элите и остальное «быдло», кто «извинялся» за Россию по всякому поводу и без оного, кто «душу клал» за Мишу Ефремова в надежде отмазать его от заслуженного наказания, не сказал ни слова в поддержку Рошаля и ни звука осуждения Милова за его неприкрытое хамство. Точно так же, как никто из них не осудил ранее и самого Алексея Навального, обозвавшего ветерана Великой Отечественной войны «холуем». Милов лишь пошел дальше по пути, проторенному Навальным.

И сейчас многие предлагают, просят правоохранительные органы привлечь Милова и Ютуб-канал «Навальный LIVE» к административной ответственности и максимальному штрафу в 500 тысяч рублей. Я же лично уверен, что максимальный штраф должен составлять здесь миллион рублей. Потому что налицо не просто оскорбление, а клевета. А это уже состав статьи УК: сведения, «распространяющиеся через СМИ и Интернет наказываются штрафом в размере до 1 000 000 рублей или в размере дохода за последний год, или же обязательными работами длительностью до 240 часов». А оскорбление – это просто непристойное высказывание о человеке. В отличие от клеветы - сообщения другим лицам и распространение заведомо ложной информации, что ведет к отрицательному влиянию на репутацию человека. Здесь у нас явно случай второй, не оскорбления, а клеветы.

Милов должен быть наказан максимально жестко. Но по закону. А то у нас становится все более популярным, когда избегающие ответственности деятели вдруг заявляют, что их «за правду» побили «неизвестные лица», и меняют вектор дискурса с: «Мусора – позор России!» - на - «Полиция! Помогите!». Милов должен быть наказан государством, чтобы его не наказали какие-нибудь ревнители справедливости вне правового поля. А в международном «гражданском обществе», подпитываемом известными государственными институтами США, открытыми и закрытыми, не появилась в результате еще одна «жертва режима».