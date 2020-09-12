«Прописал детей в чужую московскую квартиру и приватизировал»: Адвоката Пашаева обвиняют в фиктивном браке с недееспособной женщиной

У Эльмана Пашаева проблемы с правосудием. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Скандальный адвокат Эльман Пашаев, защищавший на громком процессе о пьяном смертельном ДТП Михаила Ефремова, продолжает оставаться в центре внимания. Напомним, после завершения суда стало известно, что Минюст выступил с предложением лишить Пашаева статуса адвоката - за многократное нарушение профессиональной этики. Параллельно в ОМВД идет расследование, фигурантом которого является тот же Пашаев - бизнесмен Анзор Псуноков обвиняет адвоката в том, что он еще 4 года назад взял у него 3 млн рублей на некие операции с недвижимостью и до сих пор не вернул. Но и это еще не все. Теперь, как выясняется, Эльман Маггерам Оглы может быть замешан в еще одной нехорошей истории. Его обвиняют в захвате квартиры недееспособной москвички… Уже много лет на Пашаева пишут заявления в различные органы родственники некоей Елены Кирсановой.

- В 1997 году Эльман Пашаев переехал в Москву и снимал у Елены Кирсановой комнату, - рассказал сайту kp.ru адвокат Кирсановых Владимир Слащев. - Через какое-то время он оформил с нею брак, став ее мужем. Для этого он расторг свой брак с другой женщиной, от которой у него были несовершеннолетние дети, а после новой свадьбы сразу же прописал своих детей в квартиру. Но дело в том, что Кирсанова на момент заключения брака уже была признана недееспособной, у женщины имеются проблемы с психикой. Ее родственникам, которые не были в курсе «свадьбы» с приезжим, удалось по закону расторгнуть этот брак. А вот выселить из квартиры детей Пашаева не удалось, потому что они несовершеннолетние.

По словам Слащева, Кирсановы писали жалобы во все возможные органы, но без толку. В итоге Эльман Пашаев приватизировал квартиру, оставив свою теперь уже бывшую жену и всю ее семью без жилплощади.

- Люди до сих пор скрываются, жалуются, что Пашаев им угрожал, - говорит адвокат. - Жалобы шли в ФСБ, Прокуратуру, МВД, но остались без ответа. Надеемся, что сейчас, когда в полиции наконец-то начали расследовать заявления, написанные ранее на Эльмана Пашаева, и по этой истории Елены Кирсановой проведут проверку.

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