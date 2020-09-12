Александр Домогаров - Ричард III, а Сергей Шакуров - в роли Вождя

зрителей порадуют новые спектакли московских театров Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Театры и актеры полгода жили без зрителей. А зрители – без театров. Соскучились друг по другу и теперь дорвались: пошли за эмоциями, обменом энергией и обратной реакцией. Не останавливает ни потенциальная опасность коронавируса, ни такие неудобства как обязательное ношение маски. Ни так называемая «шахматная» рассадка, хотя где как: где шашечная, где «два через два», где через ряд, главное, чтобы заполняемость была на половину мест в зале. При входе в театр вам обязательно измерят температуру. Цветы артистам можно подарить только через капельдинеров. И все равно публика идет, на многие премьеры билеты уже раскуплены на месяцы вперед. Мы познакомим вас с наиболее яркими (с нашей точки зрения) новинками сентября.

«РИЧАРД III»

Одна из главных пьес мирового репертуара, рассказывающая о борьбе за власть. Заглавного героя, безжалостного убийцу и злодея, идущего к трону по трупам, играет Александр Домогаров. Его Ричард ведет коварную и хитроумную игру с окружающими. Поэтому в спектакле режиссера Нины Чусовой звучат отголоски всех театральных жанров — драмы, комедии, трагифарса и даже мюзикла. В постановке заняты: Ольга Остроумова, Екатерина Гусева, Сергей Виноградов, Юлия Хлынина…

ГДЕ: Театр им. Моссовета.

КОГДА: 13, 20, 27 сентября.

ЦЕНА БИЛЕТОВ: 500 - 5000 руб.

«КРАСНЫЙ МОЦАРТ»

Новый музыкальный спектакль, в котором звучат суперхиты Исаака Дунаевского в исполнении Ансамбля песни и пляски Воздушно-космических сил России. Центральный персонаж постановки – музыкант-самородок Дуня Воробей, удивительно похожий на реального композитора Исаака Дунаевского. Спектакль многонаселенный, в нем занята значительная часть труппы МХАТа им.Горького. И еще - приглашенные артисты, среди которых Сергей Шакуров. Он в роли Вождя.

ГДЕ: МХАТ им. Горького.

КОГДА: 17, 18 сентября, 15 октября.

ЦЕНА БИЛЕТОВ: 400 – 5000 руб.

«И НИКОГО НЕ СТАЛО»

Режиссер спектакля Владимир Машков два года работал над этой постановкой – от идеи, переговоров с правообладателями интеллектуального наследия Агаты Кристи до воплощения.

Старинная считалочка о десяти маленьких негритятах (позднее переименованных в индейцев), легла в основу сюжета. Десять человек под разным предлогом приглашены в роскошный особняк на таинственный остров. Отрезанные морем, они остаются один на один с неизвестным мстителем, неким анонимом, обвинившим каждого из них в безнаказанном убийстве, совершенном в разное время и при разных обстоятельствах…

Финал пьесы и романа совершенно разный, поэтому до конца зрители будут находиться в напряжении и неведении. Декорации к детективной истории создал Александр Рукавишников. Автор костюмов - Валентин Юдашкин. В спектакле заняты: Анна Чиповская, Яна Сексте, Сергей Угрюмов, Борис Плотников, Виталий Егоров, Алена Лаптева и другие прекрасные актеры «Табакерки»…

ГДЕ: Театр Олега Табакова.

КОГДА: 20, 30 сентября, 6, 15, 23, 29 октября.

ЦЕНА БИЛЕТОВ: см. на сайте театра.

«СЫН»

Первая в России постановка пьесы одного из самых ярких современных европейских драматургов - француза Флориана Зеллера. Режиссер - Юрий Бутусов, один из самых парадоксальных российских театральных режиссеров. Эта пьеса о Гамлете, который сидит в каждом из нас: наш идеализм, неприятие несправедливости и многие другие добродетели, которые осложняют жизнь.

В ролях: Евгений Редько, Денис Баландин, Татьяна Матюхова...

ГДЕ: Российский молодежный театр (РАМТ).

КОГДА: 25 сентября, 14, 28 октября.

ЦЕНА БИЛЕТОВ: 700 – 2500 руб.

«СТРАСТИ ПО ФОМЕ»

Спектакль по повести Федора Достоевского «Село Степанчиково и его обитатели» в постановке режиссера Евгения Марчелли.

Совершенно нелепая история о том, как один самодур и тиран Фома Фомич подчиняет себе неглупых (а глупых тем более) людей, ввергает их в бесконечную рефлексию, сомнения и внутреннюю ожесточенную борьбу. Между домочадцами все время кипят страсти вокруг одной персоны - Фомы Опискина, желающего установить свои порядки. В роли приживалы Фомы Фомича - народный артист Авангард Леонтьев. В других ролях: Владимир Майзингер, Виталий Кищенко, Анастасия Светлова, Анна Галинова, Юлия Хлынина, Ольга Волкова, Юрий Нифонтов и другие актеры.

ГДЕ: Театре Наций.

КОГДА: 17, 18 сентября, 9, 22, 30 октября.

ЦЕНА БИЛЕТОВ: 1500 – 5000 руб.

«ЛОЖНЫЕ ПРИЗНАНИЯ»

Автор пьесы француз Пьер де Мариво сочинил свою комедию в середине ХVIII и наполнил ее двусмысленными чувствами, интригами, курьезными недоразумениями и ложными признаниями. Режиссер Евгений Писарев не только очистил текст от вычурности и кудрявости, но и поставил современную love story, случившуюся между богатой вдовой Араминтой и ее 22-летним помощником Дорантом, у которого за душой ничего нет. Интрига в том, что не сразу поймешь, Дорант по-настоящему влюблен в Араминту или только делает вид ради карьеры. Сплошные ребусы и загадки.

В спектакле - блестящий актерский состав: Вера Алентова, Виктория Исакова, Анна Бегунова, Андрей Заводюк, Борис Дьяченко, Владимир Николенко...

ГДЕ: Театр им. Пушкина.

КОГДА: 22, 23 сентября, 1, 2, 17 октября.

ЦЕНА БИЛЕТОВ: 700 – 6000 руб.

Вера Алентова блеснет в спектакле по пьесе Мариво. Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

«БУЛЬБА. ПИР»

Это не классическое прочтение повести Гоголя, а вольное сочинение режиссера Александра Молочникова на гоголевские темы. Спектакль строится вокруг истории любви Андрия Бульбы, сына казачьего воеводы и девушки Хелены, дочери европейского политика, чьи взгляды идут в разрез с жизненными ценностями воинствующих казаков. История вне времени, почти «Ромео и Джульетта». В спектакле заняты: Игорь Миркурбанов, Александр Кузнецов, Мария Шумакова, Юлия Хлынина, Леонид Тележинский, Алексей Вертков, Татьяна Лозовая...

ГДЕ: Театр на Малой Бронной (на сцене ТКЗ «Дворец на Яузе»).

КОГДА: 19 и 20 сентября, 2,3 и 23 октября.

ЦЕНА БИЛЕТОВ: 800 руб.