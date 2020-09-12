Обвинители Кевина Спейси умирают один за другим. Но на него снова подали в суд за сексуальные домогательства 30-летней давности

Актер Кевин Спейси на слушании в суде. Фото: EAST NEWS

Разжалованный, лишенный премий и уволенный изо всех проектов после обвинений в секс-домогательствах актер Кевин Спейси пробует вернуться к жизни. Полное оправдание судом не помогло. Никакой реальной реабилитации не случилось. Даже после символического и эффектного возвращения с поэмой об окровавленном, но несломленном боксере, никто не поверил в эту красоту по-американски.

Загадочные смерти

Несмотря на то, что прокуратура штата Массачусетс (США) в конце 2019 года сняла обвинения со Спейси в виду «недоступности свидетеля, подавшего жалобу» и «отсутствия доступа к уликам, на которых строилось обвинение», актера по-прежнему не зовут сниматься в кино и сериалах. Слишком токсичным оказалось то самое дело, которое было закрыто.

Однако Кевин унывать не стал. То ли в шутку, то ли всерьез звезда «Карточного домика» призвал не наказывать соперников (возможно, намекал на тех, кто фактически оклеветал его, разрушив карьеру), а «убивать добротой».

Он записал и выложил в Youtube поздравительное рождественское видео, в котором в образе Фрэнка Андервуда из «Карточного домика», сидя у камина, сообщил, что подправил здоровье, пожелал всем счастья и призвал «сражать добротой» врагов. Что бы это не значило, один за другим истцы начали...погибать! Почти, как в романе «10 негритят» Агаты Кристи.

Первой ушла из жизни медсестра Линда Калкин, одна из первых заявившая о домогательствах Спейси. В мае 2019 года ее сбила машина на перекрестке возле собственного дома.

Первой ушла из жизни медсестра Линда Калкин Фото: Twitter.com

Вторая загадочная смерть произошла в октябре того же года. Массажист, имя которого следствие так и не озвучило, погиб без последующего объяснения причин. Он утверждал, что актер принудил его касаться своих гениталий во время сеанса массажа.

Третьим скончался 47-летний Ари Бен, писатель и бывший муж принцессы Норвегии. 25 декабря 2019 года он покончил с собой.

А еще суд отозвал иск против Спейси со стороны 21-летнего актера Уилльяма Литтла, который внезапно в ходе процесса решил не свидетельствовать против себя. Уже в суде он признался, что не готов давать показания о пропаже мобильного телефона, с которого были стерты текстовые сообщения перед тем, как его передали полиции в качестве улики. В мобильнике была переписка со знакомой, которой молодой актер подробно описал, как Спейси его домогался, предварительно напоив.

И вот – новый иск.

Старые песни о главном

Среди тех, кто в 2017 году обвинял Спейси в харрасменте, был и рыжеволосый актер Энтони Рэпп — звезда мюзиклов и «Звездного пути», похожий на российского режиссера Романа Волобуева.

Актер Энтони Рэпп Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Он подхватил меня, как жених невесту, - жаловался Рэпп. - Я начал изворачиваться, мол, что происходит? Он уложил меня на кровать и забрался сверху.

Беда в том, что парню тогда было 14 лет, то есть дело происходило в 1986 году. Спейси не стал отпираться и требовать доказательств столь серьезных обвинений. Он предпочел публично извиниться, объяснив инцидент тем, что, возможно, был мертвецки пьян.

Фото: Twitter.com

- Я в ужасе от этой истории, - написал Кевин в твиттере. - Я правда не помню этой встречи, ведь это, вероятно, было более 30 лет назад. Но если я вел себя так, как он описывает, то я приношу ему искренние извинения за свое неподобающее пьяное поведение.

Прошло три года, и Энтони Рэпп решил вернуться к истории. И подать, наконец, в суд. Вместе с анонимом, подписавшимся инициалами D.C., 10 сентября он подал иск в Верховный суд Нью-Йорка, снова обвинив Спейси в сексуальных домогательствах. И подробно описал, к нему приставал Кевин.

- По причине вышеизложенного истец получил психологические травмы, включая, помимо прочего, тяжелые эмоциональные расстройства, унижение, испуг, гнев, депрессию и беспокойство, сильное потрясение нервной системы, — сказано в иске. - В заявлении также указано, что Спейси причинил «эмоциональный и психологический ущерб», и что некоторые «травмы носят постоянный и длительный характер».

Постер к сериалу House of Cards

Очередной иск Кевин Спейси пока что не комментировал. Наверняка его адвокаты уже готовятся к процессу.