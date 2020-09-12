«Настя теперь миллионерша!»: что оставил Тимати матери своего сына после расставания

Анастасия и Тимати после расставания остались друзьями ради сына. Фото: Instagram.com

37-летний Тимати и 24-летняя Анастасия Решетова расстались. Многие пишут – развелись, но официальной регистрации брака у этой пары не было. Однако Анастасия родила Тимуру Юнусову наследника – Ратмиру в октябре исполнится годик. Поэтому рэпер и успешный бизнесмен обеспечил мать своего ребенка – за благополучие Решетовой теперь можно не переживать.

Решетова с сыном осталась жить в шикарно отремонтированной квартире, где обустроена детская для Ратмира. Живет экс-возлюбленная Тимати с сыном в высотке на Шаболовской – в трехэтажном таунхасе на верхушке здания, поэтому из квартиры есть выход на собственную веранду на крыше. В окружении модели уже шепчутся: «Квартиру Настя в подарок не получила – это собственность сына Тимати. Но ведь мама все время с ним рядом! Отличный отдых, комфорт и безбедное существование теперь гарантировано. Настя теперь миллионерша. У нее и свои бизнесы работают». Решетова оказалась отличной матерью, которая заботится о малыше и успевает заниматься бизнесом.

Свои бизнесы-проекты экс-модель открыла благодаря поддержке знаменитого бойфренда, но смогла справиться, не разориться. Решетова все шесть лет рядом с Тимати усиленно доказывала публике: мол, не содержанка я, а бизнесвумен. Что в итоге? Салон красоты в центре столицы, свой бренд одежды, интернет-магазин – Настя не бедствует. Благодаря роману со звездой Решетова стала востребованным блогером – стала продавать коммерческие публикации по 100 тысяч рублей за штуку. Как-то в интервью она призналась, что пик ее ежемесячного дохода был выше 3 миллионов рублей. Сейчас вряд ли Настя сама зарабатывает столько – из-за пандемии рекламы у не топовых блогеров практически нет, платёжеспособность снизилась, соответственно, спрос на услуги в салонах красоты упал, как и продажи в модных магазинах. Поэтому получить доход больше миллиона рублей Решетовой теперь сложно.

Тимати гуляет с сыном на веранде квартиры, которую он оставил наследнику. Фото: Instagram.com

Об алиментах речи у этой пары не идет – полностью обеспечивать сына, а значит, и его маму музыкант будет по доброй воле и договоренностям. Расстались Анастасия и Тимур без скандалов. «Я верю, что удастся превратить наши отношения в идеальный родительский тандем ради Ратмирчика», - написала в инстаграме Решетова, сообщая о расставании с мужчиной, который дал ей очень много. И речь не только о бриллиантах, дорогой машине и очень дорогих вещах – Решетова получила нужные знакомства в бизнес-сообществе, друга и партнера-помощника в лице Тимати на долгие годы. Тимур, безусловно, сделает так, чтобы Ратмир с его мамой были полностью обеспечены. Как известно, Тимати окружил любовью и достатком своего старшего ребенка – 6-летнюю дочь Алису от модели Алены Шишковой.

Стоит отметить, что Решетовой пришлось бороться «за место под солнцем»: Тимати с подруги пылинки сдувал, а вот некоторые в окружении звезды считали, что Анастасия ему не пара. Однажды Ксения Собчак не выдержала и при всех зло пошутила: телеведущая вела музыкальную премию, куда был приглашен Тимати с Настей, и даже мама рэпера. Собчак, обращаясь к маме Тимати, была настроена язвительно: «Смотрю на такую женщину, понимаете… И думаю: «Господи, бедная Симона Яковлевна! Что же она должна чувствовать? Вырастет мальчик, малыш маленький, и вот с такой вот на церемонию будет ходить. Ужас…» Но Решетова прошла через все скандалы без срывов, и, говорят, готовит еще один бизнес-проект.

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