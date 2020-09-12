На Венецианском фестивале историческая драма Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» получила специальный приз жюри

Режиссер Андрей Кончаловский Фото: Михаил ФРОЛОВ

Андрея Кончаловского с полным на то основанием можно назвать ветераном Венецианского фестиваля: многие его фильмы показывались и получали призы именно здесь. На острове Лидо в далеком 1966 году состоялась премьера его дебюта, фильма «Первый учитель», за который Наталья Аринбасарова была отмечена Кубком Вольпи как лучшая актриса фестиваля. В 1984 году в конкурсе принимали участие снятые Кончаловским в Голливуде «Возлюбленные Марии». В 2002 году трагикомедия «Дом дураков» удостоилась в Венеции Гран-при жюри, а относительно недавно (в 2014 и 2016 годах) его фильмы «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына» и «Рай» получили призы за лучшую режиссуру.

«Дорогие товарищи!» - один из лучших фильмов знаменитого режиссера за всю его карьеру в кино. Масштабно сделанный черно-белый фильм посвящен событиям 1962 года, когда в городе Новочеркасске по приказу коммунистического руководства был расстрелян протест местных жителей. Главная героиня - член бюро горкома КПСС Людмила Семина (лучшая роль в кино Юлии Высоцкой, жены и музы позднего Кончаловского). В начале фильма она предстает отоваривающей спецпаек в обход очереди голодных новочеркасских рабочих. Встать на сторону тех, кому понизили зарплату на фоне увеличения цен, она не хочет и не может. В разгуле народной стихии Семина склонна винить амнистированных политзаключённых - по ее мнению, именно они, как сейчас либералы, сеют смуту среди трудящихся. Недолго думая, героиня призывает расстреливать зачинщиков и участников массовых акций. А что если среди них ее 18-летняя дочь, с которой накануне поссорилась убежденная коммунистка? Это ей как-то не приходит в голову, а напрасно.

Премьера картины в Венеции прошла с большим успехом. Ведущее профессиональное издание Variety назвало картину «блистательным хирургическим разоблачением тирании хрущевской эпохи», «скрупулезной и величественной реконструкцией - эпической по размаху, но бьющей по чувствам с точностью иглы для татуировок». Наблюдатели в голос предсказывали фильму один из главных венецианских призов. В результате он удостоился Специального (как сказала президент жюри Кейт Бланшетт, «очень специального») приза жюри.

«Дорогие товарищи!» - третий опыт сотрудничества Кончаловского с бизнесменом Алишером Усмановым, выступившим в качестве его генерального продюсера и обеспечившим фильму тот самый эпический размах. В 2016 году Усманов продюсировал драму «Рай» о судьбах современников Второй мировой войны, за которую Андрей Кончаловский был удостоен венецианского «Серебряного льва» за лучшую режиссёрскую работу. А в 2019 году Владимир Путин презентовал Папе Римскому Франциску диск с еще одним фильмом, снятым Кончаловским в содружестве с Усмановым - картиной «Грех» - масштабной фреской о жизни и творчестве великого Микеланджело. Фильм стал своеобразным ответом режиссера фильму Тарковского «Андрей Рублев», соавтором сценария которого был Кончаловский.

В ТЕМУ

Венецианский кинофестиваль 2020: все победители и призеры

На первом после пандемии большом международном кинофестивале вновь выиграл Голливуд. Рассказываем обо всех победителях и призерах Венецианского мероприятия 2020 года (подробности)