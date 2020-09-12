Внебрачная дочь бывшего короля Бельгии требует статуса принцессы

Художница Дельфина Боэль желает, чтобы ее признали принцессой. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В январе бельгийский суд, опираясь на анализ ДНК, подтвердил отцовство бывшего короля Альберта II. За это решение 52-летняя художница Дельфина Боэль боролась более семи лет. В итоге, она была официально признана четвертым ребенком Альберта II.

Бывший король первоначально отрицал, что имел в любовницах мать Дельфины, Сибиллу де Селис Лоншан, но после решения суда изменил свое мнение и подтвердил внебрачную связь, хотя его адвокаты выступили с заявлением, согласно которому «законное отцовство не является отражением биологического, т.к. отец не участвовал в воспитании ребенка».

Сибилла де Селис Лоншан (слева) с дочерью возле суда. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Теперь Дельфина сама обратилась в суд с требованием «признания ее как дочери короля, с теми же титулами и правами». В случае выигрыша дела она получит титул «принцесса Бельгии».

О внебрачной связи отрекшегося в 2013 году от престола в пользу сына Филиппа бельгийского монарха стало известно еще в 1999 году, когда была опубликована биография его жены, королевы Паолы.