Задержание Марии Колесниковой в Белоруссии: последние новости на 13 сентября

Мария Колесникова была задержана на Границе Белоруссии и Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Члена Координационного совета оппозиции Белоруссии Марию Колесникову, которую утром 8 сентября задержали на границе республики с Украиной, перевели из минского СИЗО №1 на Володарского в следственную тюрьму "Жодино" в области. Об этом и других последних новостях по теме на 13 сентября 2020 года - в материале kp.ru.

Напомним, что все началось еще 7 сентября. Координационный совет сообщил, что Марию якобы затолкали в машину и похитили неизвестные. А уже на следующий день утром в Госпогранкомитете Белоруссии рассказали, что оппозиционерка была задержана при попытке пересечь границу с Украиной.

По версии пограничников, соратники Колесниковой - Антон Родненков и Иван Кравцов - просто "выбросили" ее из автомобиля уже после прохождения паспортного контроля. В результате им удалось бежать в соседнюю страну, а Мария осталась в Белоруссии.

По версии же самой оппозиционерки, ее пытались насильно выдворить из республики. Чтобы избежать этого, девушка якобы даже порвала свой паспорт.

9 сентября стало известно, что Колесникову поместили под арест по подозрению в призывах к захвату власти. Марию поместили в минское СИЗО №1, а ее адвоката Илью Салея задержали за призывы к действиям, направленным в ущерб нацбезопасности. Политик тут же потребовала возбудить уголовные дела по статьям «Похищение человека», «Незаконное лишение свободы» и «Угроза убийством».

По словам сестры оппозиционера Татьяны Хомич, с задержанной все в порядке.Мария пребывает в хорошем настроении.

"Шутит, я знаю, что она бодра. Ей получилось передать личные вещи", - сказала родственница Колесниковой.

А в субботу, 12 сентября, Колесникову перевели в тюрьму №8 в Жодино. По словам пресс-секретаря штаба Виктора Бабарико - экс-кандидата на пост президента Белоруссии - Глеба Германа, причины таких действий названы не были.

"(Адвокат) Людмила Казак сообщила, что Марию перевели в Жодино. Причину не сообщили", - сказал он журналистам.