«Я решила оставить все по-прежнему»: Анна Щербакова рассказала, как восприняла уход от Тутберидзе других фигуристок

Фигуристка Анна Щербакова Фото: Михаил ФРОЛОВ

На контрольных прокатах самая главная часть программы – женское катание. Открывала его Анна Щербакова. После ухода от тренера Этери Тутберидзе двух прим фигурного катания, она осталась главной ударной силой ее команды.

- Непривычно окунаться в эту атмосферу. Чувствую огромный прилив эмоций, и было чуть меньше волнения, потому что до конца не понимала, что сейчас происходит. И только встав в начальную позу, осознала, что это уже прокат. Я довольна, что все элементы выполнила, но надо делать это более уверенно. И я стараюсь получать от катания удовольствие.

- Реакцию трибун ждали?

- Конечно! С какой-то даже детской радостью рассматривала эти плакаты, группы поддержку. В сезоне к этому привыкаешь, а тут, когда кто-то что-то кричит, я тут же оборачиваюсь, слушаю.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Этот коронавирусный сезон – скомканный. Вам не жалко времени, которое вы теряете, когда соревнования отменяются?

- Неправдиво будет сказать, что мне все равно. Очень много мыслей по поводу этого сезона. Хотелось бы полноценных турниров. И до сих пор есть сожаление, что в прошлом сезоне не состоялся чемпионат мира. Но безумно хотелось бы, чтобы в этом сезоне состоялись чемпионат мира и Европы. Наверное, успокаивает то6 что это не проблема фигурного катания, а проблема всего мира. Эгоистично будет думать только о своих планах.

- Очень много трансферных новостей фигурного катания было этим летом. Как вы к ним относились?

- Эти трансферы происходили рядом со мной, но меня они не касались. Я оставила все по-прежнему, у меня есть свои цели и свои задачи, и я сосредоточена на том, чтобы к ним идти и их решать.

- Но в прошлом сезоне вы были в сильной конкурентной группе, а сейчас по сути главная надежда Тутберидзе.

- Я еще раз говорю, я для себя оставила все по-прежнему, все как есть. И придерживаюсь своих целей.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

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