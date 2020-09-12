«Из Москвы? Напиши, что наш митинг не против вас!»: По Минску прошел «беременный марш»

Минска женская половина белорусского протеста вышла на митинг
Фото: Павел МАРТИНЧИК
«Самое большое» и «самое сердитое» шествие, которое в субботу, 12 сентября, устроила в центре Минска женская половина белорусского протеста, с самого начала обещало сюрпризы. Накануне по городу распространялись инструкции, чтобы девушки вышли с накладными животами, имитируя беременность. Логика пояснялась тут же: проверять, на самом деле она ждет ребенка или нет, у ОМОНа руки не поднимутся. Значит, модно будет безнаказанно побунтовать. Однако эта идея показалась сумасбродной даже самим оппозиционеркам и шоу псевдобеременных женщин не состоялось.
Минчанки были настроены решительно
Фото: Павел МАРТИНЧИК
А потому все поначалу развивалось предсказуемо: женские колонны едва успели сделать пару кругов вокруг Ратуши, как появился знаменитый белорусский ОМОН и автозаки. Женщины привычно не сдавались, отбивая подруг и не давая заполненным автозакам уехать, но их ряды все равно стремительно редели. Минут через 20 казалось, что все кончено, однако дальше что-то пошло не по привычному сценарию.
Такие инструкции распространяются по белорусским протестным пабликам.
С прилегающих улиц вдруг пришло подкрепление. Один людской ручеек, второй, на перекрестке попался третий, за углом — еще сотня кричащих девушек, и вот уже образовалась внушительная и дружная человеческая река в несколько тысяч голов с замысловатыми прическами и шляпками. Милиция странным образом исчезла, никак не препятствуя, а местами даже наоборот — перекрывая на время улицы для их прохода.
На митинг вышли женщины с колясками
Фото: Павел МАРТИНЧИК
- У нас есть силы родить новую Беларусь! - изо всех сил тужились самые горластые заводилы, повторяя лозунг из вчерашней инструкции.
- Да!!! - присоединились тысячи голосов.
- Жыве Беларусь!
- Да!!!
И снова крики про «нашу Машу», свободу, нечестные выборы и обещания не забыть и не простить. Под футбольные дудки и стук половников и кастрюль.
И снова крики про «нашу Машу», свободу, нечестные выборы
Фото: Павел МАРТИНЧИК
- Са-ба-чку! Са-ба-чку!!! - вдруг подхватила толпа, привнеся в процесс заметное оживление. Лозунг нового типа или политическое требование? Оказалось, еще одна приобретенная традиция шествий — проходя под окнами жилых домов, кричать жильцам, чтобы те выставляли в открытые окна домашних собачек, и те ставили их на подоконники. Девочки же.
- Из Москвы? Пишите: митинги не против вас, мы за дружбу с Россией! - диктовала мне одна из участниц этого праздника непослушания. - Так?
- Да! Свету в президенты! - подтвердили ее подружки, тут же вспомнив об обитающей в Литве Светлане Тихановской.
Женщины были рассержены
Фото: Павел МАРТИНЧИК
- Что за дружба такая, если Тихановская заявляла, что Союзное государство ей не нужно, а штаб оппозиции говорил о возврате к Конституции 1994 года, в которой нет русского языка в качестве государственного? - не понял я.
- Да это разговоры только, видите, мы все на русском разговариваем!
- Я на майдане в Киеве тоже слышал, что русский на Украине никто не тронет, - напомнил я.
- Мы - не майдан, мы другие!
И действовали порой агрессивно
Фото: Павел МАРТИНЧИК
- А ничего, что Тихановская вчера поддержала планы Евросоюза ввести санкции против Белоруссии? Всем же хуже будет...
- Нет, это санкции против Лукашенко, пусть вводят скорее — он тогда быстрее уйдет! Да вы не поймете! - отмахнулись от меня девицы, сильно напомнив российских профессиональных оппозиционеров, также вопреки здравому смыслу упрашивающих Запад ввести санкции против своей страны. И, погуляв в общей сложности 2,5 часа, разошлись, пообещав прийти еще.
ОМОН и автозаки не напугали девушек
Фото: Павел МАРТИНЧИК
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