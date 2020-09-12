Кому в Париж по делу срочно?

38% молодежи в возрасте от 18 до 24-х лет желали бы уехать за границу Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По всей России вновь слышны стоны: «Пора валить! Пора валить. До чего режим довел молодежь! Никто не хочет жить в этой стране». Что случилось? Да ничего. Просто вышел очередной опрос на тему, хотели бы вы уехать из России в другую страну.

Каждая из социологических контор считает делом чести проводить время от времени такие исследования, чтобы оценивать миграционные настроения населения. Потом по итогам исследования, вне зависимости от того, какие получены результаты, начинается заламывание рук гражданами с «прекрасными лицами» и вселенский плач. Вот и последнее исследование ВЦИОМ не стало в этом ряду исключением.

О, ужас! 38% молодежи в возрасте от 18 до 24-х лет желали бы уехать за границу на постоянное жительство. 31% молодых людей в следующем возрастном диапазоне от 25 до 34-х лет испытывают такое же желание. Всего около 16% россиян, судя по опросу, были бы не прочь поменять место своего жительства. Так и хочется воскликнуть: «да что же это за страна-то такая!». И не случайно в последние лет десять даже ресурсы появились соответствующие. Один из них так и называется – «Пора валить». Там тебе и советы, что и как, и рекомендации – куда, и все такое прочее. В народе тех, кто ресурс делает и кто на него ходит, в свое время окрестили «поравалитиками».

Но так ли все действительно ужасно, как это пытаются представить комментаторы, явно преследующие свои цели? Если начнем разбираться, то, получается, что катастрофы, как таковой, нет. Настроения есть, а катастрофы нет.

Основная масса – это как раз та молодежь, которая ничего не знает, не умеет, но априори уверена, что им все должны. Примерно, как нынешняя Украина. Просто по факту, что они самые умные и талантливые, а здесь их не ценят. С молодежью так было всегда. Юношеский максимализм дополнен еще не изжитым инфантилизмом. Да, сейчас доля таких выросла, появились дополнительные возможности зарабатывать на той же удаленке, и место жительства перестало иметь такую жесткую привязку к обеспечению доходов, нежели раньше. Сам знаю несколько человек, которые зарабатывают в России, физически находясь в Таиланде и некоторых других странах Юго-Восточной Азии.

Я бы больше озаботился, если бы в опрос добавили бы еще параметров. Например, обеспечивают ли себя респонденты сами или живут на иждивении у родителей. Есть ли у них опыт какой-либо работы. И оценивал тенденции с учетом уже соотношения по этим параметрам. А то ведь какой-нибудь хипстер, который мечтает о зарубежном роге изобилия, до сих пор ничего тяжелее ложки в руках не держал, и понятия не имеет, откуда булки в магазине появляются. Даже для решения демографических проблем сии хипстеры малопригодны, поскольку именно среди них все большей популярностью пользуется так называемая нетрадиционная ориентация.

Впрочем, что среди «поравалитиков» гигантскую долю составляют мечтатели в стиле «маниловщины», понятно и так. Так, например, 39% из них не предпринимают никаких действий для осуществления своей мечты. 29% изучают язык, что вполне отрадно, поскольку он им может пригодиться и при трудоустройстве в стране. 16% стремятся накопить деньги на обустройство за рубежом. И только 7% стараются найти себе за кордоном работу. То есть они бы и не против, если бы для них все кто-нибудь сделал. И они и там продолжали бы точно так же ничего не делать, как и здесь, но в более комфортных условиях. Не зря же из желающих осесть за рубежом 43% даже и не думали, когда и как они собираются это сделать. Просто хотят.

Кстати говоря, такая картина характерна не только для России. В той же Германии, которая среди наших «поравалитиков» находится на первом месте среди стран Евросоюза, есть свои «поравалитики». И их доля там гораздо больше. По последнему опросу, 55% немцев хотят переехать из Германии в другую страну. Причем лишь 22% от общего числа желающих были бы не прочь выехать из Фатерлянда на срок от года до 5 лет. А все остальные желали бы покинуть Германию либо на более долгий срок, либо навсегда. И там тоже доминирует по таким настроениям молодежь.

То есть немецким властям при таком раскладе надо бы, по этой логике, вообще повеситься? Или они не знают? Или у них нет таких либералов, которые готовы сеять панику по любому поводу и без оного?

Безусловно, есть опасность, что среди этой категории есть действительно умные, талантливые. И они действительно уезжают. И именно для них надо создавать в стране условия, чтобы они оставались здесь, двигали науку и технологии. Из 12 лауреатов Нобелевской премии по физике российско-советского происхождения трое (Абрикосов, Гейм и Новоселов) сменили гражданство. И это весомо.

А что касается остальных – да пусть себе мечтают. Кто-то с возрастом и жизненным опытом обретет здравый смысл. Остальные так и будут ныть всю жизнь, что надо было «валить», или превратятся в городских сумасшедших, так и не «понятых» на Родине.

Так было, так есть, и, увы, так и будет.