«Я в России и в отношениях, Фил — за океаном»: Наргиз посвятила песню «Любить» экс-супругу

Наргиз с Филом и их внук Ной. Фото: Личный архив

Наргиз выпустила новую песню «Любить». Оказывается, она посвятила эту песню бывшему мужу Филу. Наргиз давно хотела исполнить такую композицию, где сможет рассказать о сокровенных мыслях, раскрыть душу. Поэтому, когда Наргиз услышала стихи Игоря Брусенцева, то сразу поняла кому будет посвящена эта песня. Музыку написал друг певицы Рики Алисон.

Мы решили узнать, как Наргиз удалось после расставания и обид перейти к новому этапу отношений с экс-супругом.

- Наргиз, почему вы посвятили песню бывшему мужу? Что вас связывает с ним сейчас?

- Не применимо к нашим отношениям слово «бывший». Фил - это неотъемлемая часть моего организма. Мы на связи с ним по два – три раза в сутки. Мы разошлись в 2016-м году и года полтора не общались. Много было обид и, казалось бы, непростительных поступков по отношению друг к другу. Много ошибок было допущено что с его стороны, что с моей. Но с возрастом сходит спесь, и на смену сиюминутным эмоциональным всплескам с необдуманными дурацкими последствиями приходит разумное мышление с абсолютно иным восприятием мира. Наши с Филом отношения, несомненно, основывались только лишь на чувствах. Это та самая любовь, которая описывается в романах и литературных произведениях. Фил заменил моим детям отца, а вместе мы создали на свет необыкновенную дочь Лейлу. Сейчас она вместе со своим бойфрендом живёт в нашем с Филом доме. Планирует семью и много детишек.

Наргиз с Филом живут в разных странах, но созваниваются по нескольку раз в сутки. Фото: Личный архив

- Как вам удалось сохранить такие отношения?

- Для кого-то наши отношения с Филом могут показаться весьма неординарными, влекущими за собой уйму наводящих вопросов. Я – в России и в отношениях, он за океаном. Но кто же диктует нам правила и шаблоны, какими должны либо не должны быть отношения в той или иной ситуации? Тем более если дело касается сердца. Фил навсегда останется для меня родным человеком, а моя любовь к нему не угаснет никогда, ибо именно она была первой и самой настоящей. Я абсолютно убеждена, что наши чувства по отношению друг к другу - взаимны. Впервые услышав стихи к песне «Любить», написанные превосходным поэтом Игорем Брусенцевым, я поняла, кому эта песня будет посвящена.

Абсолютно знаковым явилось и то, что релиз песни выпал на дату трагедии, произошедшей в 2001 году, в Нью-Йорке. В этот день утром я ждала Фила, чтобы отвезти одного из детей на осмотр к доктору. Он ехал по направлению к дому моих родителей, когда и произошёл взрыв «близнецов». Моё сердце просто застыло, так как путь он держал через Манхэттен. Связи не было долго. Телефонный звонок, где Фил сообщил, что застрял в шестичасовом трафике на мосту в связи со взрывом, вверг меня в абсолютно истерическое состояние. Вот же всё вроде хорошо. Жив, здоров… но я не смогла контролировать свои эмоции и рыдала в трубку, не в силах вымолвить ни одного слова. Единственное, что я повторяла вновь и вновь - I Love You! Песня «Любить» навсегда останется олицетворением моей безграничной любви к своей родине, семье, и объять ею, любовью своей, я смогу Вселенную, ибо моё предназначение в этом мире — любить.