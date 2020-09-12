Венецианский кинофестиваль 2020: все победители и призеры

В Венеции проходит старейший в мире кинофестиваль Фото: EAST NEWS

Старейший в мире кинофестиваль - Венецианский - стал первым, имевшим «физическую редакцию» во время эпидемии коронавируса 2020 года, в то время как такие важные киносмотры, как Канны и Теллурайд, вынуждены были вовсе не проводиться. Поскольку эпидемия отступила далеко не везде, обычно утопающий в гламуре, переполненный статусными голливудскими «селебрити» кинофестиваль проходил в гораздо более скромном режиме. - как по количеству гостей, так и по географии приглашенных фильмов. Кинообозреватель «КП» Стас Тыркин тоже решил в этот раз остаться дома и наблюдать за событиями на острове Лидо издалека, избавив себя от прелестей ковидной рассадки, обязательных мазков и ношения масок даже на улице.

Рыдающие кинематографисты, рыдая, благодарили Венецию за то, что в эти тяжелые времена она продолжает поддерживать кино, чего бы это ни стоило. Но большинство из них предпочло прислать видеообращения.

Фрэнсис Макдорманд Фото: EAST NEWS

Венеция считается одной из главных в мире площадок по запуску премиального голливудского кино - с мировой премьеры на острове Лидо начиналась «оскаровская кампания» таких фильмов, как «Ла-ла лэнд», «Бердмен», «Гравитация», «Рома», «Брачная история» и «Джокер». В этом году по очевидным причинам голливудское присутствие было минимальным, хотя предоскаровский шум сопровождал премьеры таких фильмов, как «Одна ночь в Майами…» Риджины Кинг и особенно - «Земля кочевников» Хлои Жао, китайского режиссера, стремительно продвигающейся в Голливуде как по линии независимого, так и по части коммерческого кино (она заканчивает блокбастер «Вечные» для «Марвела»). Главную роль в «Земле кочевников» сыграла Фрэнсис Макдорманд, удостоенная «Оскара» за участие в фильме «Три биллборда на границе Эббинга, Миссури», чья премьера тоже когда-то состоялась в Венеции. «Земле кочевников», роуд-муви, описывающему современную депрессивную Америку, и был предсказуемо вручен «Золотой лев».

Пьерфранческо Фавино Фото: EAST NEWS

Наблюдатели в голос предсказывали фильму Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» один из главных венецианских призов. В результате эта большая, серьезная работа удостоилась Специального (как сказала президент жюри Кейт Бланшетт, «очень специального») приза жюри.

Андрей Кончаловский - неоднократный призер фестиваля. Фото: EAST NEWS

Приз за лучшую мужскую роль отошел итальянцу Пьерфранческо Фавино за картину «Отец наш» (Padrenostro) Клаудио Ноче. Такой же приз за женскую роль вручили актрисе Ванессе Керби за фильм Корнеля Мундруцо «Части женщины» (Pieces of a Woman) - в этой мрачной психопатологической драме она сыграла женщину, переживающую трагедию потери ребенка (натуралистическая сцена родов на дому занимает почти полчаса).

Ванессf Керби Фото: EAST NEWS

«Серебряным львом» за лучшую режиссуру был вознагражден японец Киеси Куросава за ретродраму «Жену шпиона» (Wife of a Spy), чье действие разворачивается перед началом Второй мировой войны. Гран-при жюри достался молодому мексиканскому режиссеру Мишелю Франко за антиутопию «Новый порядок» (Nuovo orden).

Во втором конкурсе «Горизонты» режиссер Клэр Дени и возглавляемое ею жюри вручили, среди других наград, приз за лучшую режиссуру филиппинцу Лаву Диасу (он уже удостаивался «Золотого льва» за действо под названием «Женщина, которая ушла») за фильм «Вид шимпанзе» (Genus Pan). Главный приз в этой программе отошел иранцу Ахмаду Бахрами за фильм «Пустошь» (Wasteland).

Киеси Куросава Фото: EAST NEWS

Как уже сообщалось, «Китобой» Филиппа Юрьева, порадовавший фестивальную публику экзотикой русского Севера, удостоился главного приза в независимой секции Venice Days.

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