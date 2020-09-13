Протесты в Белоруссии, последние новости на 13 сентября 2020: что сейчас происходит в Республике

В Минске прошел очередной "бабий бунт" Фото: Павел МАРТИНЧИК

В субботу, 12 сентября, в Минске прошел широко анонсированный накануне митинг оппозиции, получивший название "самый громкий". Жительницы столицы устроили "бабий бунт". В акции приняли участие более десяти тысяч человек. Примерно два часа колонна курсировала по центральным улицам Минска. Женщины выкрикивали лозунги, махали плакатами и флагами. Сотрудники милиции сопровождали их на всем пути. В ходе демонстрации был задержан 31 человек.

Так, например, внимание силовиков привлекла одна из сотрудниц польского телевизионного канала «Белсат». Девушка вела прямой репортаж с места событий вместе с оператором. Известно, что задержанную зовут Екатерина Андреева.

Сторонники президента Белоруссии Александра Лукашенко в эту субботу тоже не сидели без дела. Они устроили акцию в его поддержку. Колонна прошла от площади Победы и далее по проспекту Независимости. Лозунги звучали в поддержку единства и целостности республики, а также - против реабилитации фашизма и раскола в обществе. Демонстранты несут в руках государственные флаги. Некоторые даже прихватили с собой портреты Александра Лукашенко.

Тем временем, арестованного члена Координационного совета оппозиции Белоруссии Марию Колесникову без объяснения причин перевели в следственную тюрьму "Жодино". Об этом сообщил пресс-секретарь штаба экс-кандидата в президенты республики Виктора Бабарико, Глеб Герман. До недавнего момента оппозиционерка находилась в минском СИЗО. Ее задержали по подозрению в призывах к захвату власти при попытке пересечь границу с Украиной.

А на границе Белоруссией - в Литве - накануне была зафиксирована переброска американской бронетанковой части на полигон. Иностранная авиаразведка из-за рубежа следит за мероприятиями на территории республики, заявили в Минске.

Однако, несмотря на это, белорусские войска, которые были переброшены к западной границе государства из-за проходящих рядом учений НАТО, уже вернулись в места постоянной дислокации.