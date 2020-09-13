Как посмотреть Москву с часовой башни Киевского вокзала

Экскурсовод говорит, что наш маршрут ведет к часовой башне и мы увидим скульптуры орлов вблизи. Фото: Александра Левчук

Когда меня пригласили на экскурсию по Киевскому вокзалу, то это вызвало сомнение. Потолкаться в толпе людей с чемоданами? Безусловно, Киевский вокзал — один из самых эффектных в Москве, но что можно смотреть 1,5 часа?

- Мало того, что интересная история и декор, так еще можно подняться в часовую башню изнутри, увидеть процесс завода старинного часового механизма, а из окон открыточные виды Москвы, - говорил приятель.

- Тогда идем, - соглашаюсь.

Панно, изображающее дружбу Украины и России. Фото: Александра Левчук

Вип-залы и ресторан

Экскурсии водят организаторы проекта «Москва глазами инженера». Эти ребята влюблены в творчество русского инженера Владимира Шухова, поэтому с удовольствием показывают его сенсационные решения в царские и советские годы. И среди них Киевский вокзал.

Заранее записываюсь на экскурсию, сбор группы возле фонтана «Похищение Европы». С ходу экскурсовод говорит, что наш маршрут ведет к часовой башне и мы увидим скульптуры орлов вблизи. А пока немного исторических фактов.

- Вокзал изначально был для грузовых перевозок. Именовали его Брянский вокзал, так как дорога шла до Брянска. Непримечательное здание, грязное. В 1912 году его решают перестроить. Тут как раз и дата - 100-летие Отечественной войны. Но все же декор делают гражданский – никаких военных атрибутов, - рассказывает экскурсовод Татьяна Денисова.

Дебаркадер, созданный Владимиром Шуховым. Фото: Александра Левчук

Это время правления царя Николая II, денег не жалеют. К работе по строительству вокзала приглашают лучших специалистов архитектора Ивана Рерберга (позже он построит Центральный телеграф), инженера Владимира Шухова для создания дебаркадера и перекрытий залов, скульптора Сергея Алешина. Их задача сделать красиво и угодить всем.

- Остановились на проекте в стиле неоклассика с элементами ампира. Входы в вокзал напоминают триумфальные арки со скульптурами рабочих, горельефами атлантов, которые путешествуют на повозке, самолете, под землей и по реке, - говорит Татьяна Денисова.

Чтобы развести потоки пассажиров, решено делать два входа – обычный (для 3-4 класса), вип-клиентов (для 1-2 класса, в том числе для царской семьи). По красоте и убранству залы ожидания были очень красивые, однако в одном был буфет, а в другом – ресторан.

Клепки на арках. Фото: Александра Левчук

- Вокзал достроили после февральской революции, первый поезд отсюда отправился в 1918 году и, как понимаете, никаких вип-клиентов здесь не ждали. Поэтому залы стали приспосабливать, ресторан еще в 70-е годы точно работал, но вот декор стали менять на советский, - говорит Татьяна Денисова.

Так появляется панно, изображающее дружбу двух республик – в белой вышиванке сестра Украина, в красном платье сестра Россия. Майолику образа Георгия Победоносца и изображение архангела Михаила на центральном фасаде заменили на украинский и российский гербы, а возле перрона скульптуры вымышленных «героев» (домовых, провожающих в путь) дополнили третьим «героем» - Владимир Ленин. К слову, сейчас вождь пылится на складах вокзала. Возможно, скульптуру нужно перенести в «Музеон», где все неугодные советские памятники?

Во всей этой красоте появились ларьки с шаурмой, чебуреками и пельменями. Фото: Александра Левчук

Стеклянный купол и клепки

Перрон на Киевском вокзале действительно очень красивый, в этом заслуга инженера Владимира Шухова, который создал дебаркадер (место посадки с перекрытиями). Фактически был создан стеклянный купол, который защищал пассажиров от дождя и снега. Сейчас отсюда отправляет поезд «Аэроэкспресса», следующий в аэропорт «Внуково».

На часовую башню доступ обычным пассажирам закрыт. Фото: Александра Левчук

Гениальное решение Шухова со сборными конструкциями (ажурные арки) позволило возвести купол всего за три месяца. Речь о 31 арке, которые соединяли клепками. Пассажиры могу удивиться, когда увидят четыре арки с клепками, а еще 27 – абсолютно гладких. Дело в том, что в 2007 году была реставрация арок и была применена современная технология сварки, чего во времена Шухова еще не было. Но четыре арки все же оставили с клепками – для истории.

История вокзала менялась. Возвеличивались другие герои, которые украшали стены в залах ожидания. При этом оставили царскую плитку, изумрудный и рубиновый декор потолков.

Красный домик часовщика. Фото: Александра Левчук

В наше время во всей этой красоте появились ларьки с шаурмой, чебуреками и пельменями. Здесь же продают спортивные кофты, ложки, игрушки. Рынок какой-то. И вот только во время экскурсии понимаешь, что вся эта торговля искажает шедевр архитектуры. Вот бы убрать все это безобразие и сделать уютный буфет или чайную. Туристы выходили бы из поезда, а им тут предлагают пироги с капустой или вишневым джемом – какая была бы красота.

Механизм исторических часов. Фото: Александра Левчук

Старинные часы и виды Москвы

О пирогах помечтали и дальше в путь. Нас ждал подъем на часовую башню вокзала. Без сопровождения туда попасть нельзя, доступ обычным пассажирам закрыт. Поднимаемся по лестнице вверх, там красный домик часовщика. Он несколько раз в день заводит старинный часовой механизм.

- Нужно смазывать маслом и следить за точностью времени. Пожалуй, на этом все, - говорит часовщик.

Скульптуры орлов на фасаде часовой башни. Фото: Александра Левчук

Тем временем нас вывели на площадку, где панорамные окна позволяют рассмотреть Москву на 360 градусов. Видны башни «Москва Сити», сразу несколько высоток – МИД, гостиница «Украина», здания-книжки на Новом Арбате.

- А вот те самые скульптуры орлов, о которых я вам говорила в самом начале нашей экскурсии. Посмотрите, какие они большие и красивые. А какие виды Москвы, - завершает Татьяна Денисова.

Открыточный вид Москвы с крыши Киевского вокзала. Фото: Александра Левчук

Важно

- купить билеты на месте нельзя, обязательна предварительная покупка билетов через сайт engineer-history.ru,

- возрастные ограничения - посетить экскурсию могут дети старше 12 лет,

- продолжительность 1,5 часа,

- приходите в удобной обуви и одежде, так как часть экскурсии проходит на улице, еще часть - необходимо подниматься по лестнице и проходить через производственные помещения.

Где: у фонтана «Похищение Европы» на площади Европы. Ближайшая станция метро «Киевская».

Когда: по записи, расписание можно посмотреть на сайте engineer-history.ru.

Стоимость: 990 рублей.