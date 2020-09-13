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Звезды

«Серьги по цене «однушки» в Москве»: 52-летняя Оксана Фандера сверкнула на «Кинотавре» дорогущими бриллиантами

На фестиваль в Сочи актриса прилетела в новом имидже
Мария РЕМИЗОВАМария РЕМИЗОВА
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52-летняя Оксана Фандера - одна из самых ярких представительниц столичного гламура «нулевых»

52-летняя Оксана Фандера - одна из самых ярких представительниц столичного гламура «нулевых»

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пандемическая осень не могла не отразиться на кинофестивале «Кинотавр», которому из-за коронавируса пришлось переехать с июля на сентябрь. Перед каждым показом гостям сочинского кинофеста измеряют температуру, раздают защитные маски. Даже на пляж киносмотра без аккредитации простым курортникам не прошмыгнуть. Покой и здоровье знаменитостей бережёт огромный взвод фестивальной охраны.

52-летняя звезда Оксана Фандера, как одна из самых ярких представительниц столичного гламура «нулевых» вместо маски прикрывается платком. На премьеры «Кинотавра» артистка ходит без звёздных прикрас - без грима и укладки, убирая седые локоны в «учительский» пучок . Понятное дело, что в таком непривычном образе Оксану мало кто узнаёт на красной дорожке.

Хотя на открытии киносмотра Фандера блистала в буквальном смысле этого слова.

На артистке были очень дорогие украшения из белого золота 750 пробы

На артистке были очень дорогие украшения из белого золота 750 пробы

На артистке были очень дорогие украшения из белого золота 750 пробы. Браслет и серьги с бриллиантами огранки груша в общей сумме почти за 7 миллионов рублей. Плюс чёрный чокер звезды украсила бриллиантовая брошь в виде цветка за 952 тысячи рублей. Так, летящей походкой, секс-символ 90-х продефилировала по дорожке в украшениях по цене «однушки» в Москве.

Кстати, по словам близких Оксаны, артистка хоть и слывёт в киношных кругах модницей, но в реальной жизни весьма бережлива, не любит тратить большие деньги на наряды. Либо выбирает вещи от демократичных дизайнеров, либо берет платья на один выход в бутиках. Так что вполне возможно, что сие бриллиантовое великолепие Фандере предоставили только для фото на звездной дорожке «Кинотавра».

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