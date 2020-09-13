Кружевное белье Чулпан Хаматовой произвело фурор на красной дорожке

Чулпан Хаматова представила фильм Оксаны Карас «Доктор Лиза» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В рамках 31-го «Кинотавра» Чулпан Хаматова представила фильм Оксаны Карас «Доктор Лиза» о легендарном враче и филантропе Елизавете Глинка, четыре года назад погибшей в авиакатастрофе. Голос Елизаветы, изучив архивные интервью покойной, создатели картины воссоздали с помощью нейросети.

Утончённая Чулпан выглядела отнюдь не вызывающе, а весьма элегантно Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В этом фильме, как ни трудно догадаться, Чулпан Хаматова сыграла главную роль. Актриса, как известно, тоже много лет занимается благотворительностью, с героиней картины у неё много общего. На звездной дорожке 44-летняя Чулпан произвела фурор, появившись в эффектном брючном костюме, из декольте которого выглядывала весьма откровенная кружевная сорочка. Впрочем, даже в этом спорном наряде утончённая Чулпан выглядела отнюдь не вызывающе, а весьма элегантно. Топ и приталенный пиджак подчеркнули тонкую талию звезды.

Кстати, актриса Юлия Ауг, занятая в этой картине (ей тоже досталась роль медика -Ред.), словно сговорившись с Чулпан Хаматовой, тоже выбрала для кинопремьеры смелую прозрачную кружевную блузу.

Юлия Ауг играет в этом же фильме медика Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Юлия тоже не случайный человек в этом проекте. Актриса была лично знакома с Елизаветой Глинка, поэтому сразу приняла предложение режиссёра поучаствовать в фильме.

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