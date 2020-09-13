Психика пошатнулась на самоизоляции: Британского миллионера подозревают в убийстве жены

Тело 66-летней Сюзанны Виннестер было обнаружено в семейном доме четы в пригороде Лондона. По сообщению полиции, причиной смерти женщины стали многочисленные травмы головы и шеи. Фото: Met Police

Лондонская полиция задержала Леса Виннестера, занимающего высокий пост в телекоммуникационной компании BT. 68-летнего мужчину подозревают в избиении супруги до смерти.

Тело 66-летней Сюзанны Виннестер было обнаружено в семейном доме четы в пригороде Лондона. По сообщению полиции, причиной смерти женщины стали многочисленные травмы головы и шеи. Погибшую нашла ее племянница, которая приехала из-за того, что тетя перестала выходить на связь.

Ранее Лес Виннестер признавался друзьям, что его психическое здоровье серьезно пошатнулось на фоне изоляции из-за пандемии. Соседи рассказали, что видели мужчину накануне бесцельно блуждающим возле своего дома стоимостью в 1,6 млн. фунтов стерлингов.

Одна из знакомых пары призналась, что Сюзанна жаловалась ей на проблемы с мужем. «Судя по тому, что она мне рассказала, Лес ходил к врачу. У него был какой-то срыв. Это продолжалось с момента изоляции. Думаю, это могло быть вызвано этим. Она хотела помочь Лесу пережить это - она никогда бы не бросила его », – рассказала женщина.

Местные жители характеризуют чету Виннестеров как очень дружелюбную и милую и отказываются верить в произошедшее. Истинную причину трагедии предстоит установить правоохранителям.