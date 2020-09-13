Американские «демократы», германские атлантисты, украинские радикалы: кому выгодно случившееся с Навальным

Состояние здоровья россиянина Алексея Навального продолжает оставаться главной проблемой в отношениях между Россией и Западом. Фото: REUTERS

Состояние здоровья россиянина Алексея Навального продолжает оставаться главной проблемой в отношениях между Россией и Западом. 44-летний оппозиционер уже три недели находится в берлинской клинике «Шарите», куда его доставили после загадочного "отравления".

Как и следовало ожидать, многие западные СМИ и политики немедленно заявили: виновата Россия. Без какого-либо расследования, без анализа альтернативных версий.

Однако в мире есть немало игроков, заинтересованных поссорить Москву и Берлин. А, самое главное, способных осуществить подобную провокацию. Итак, кому может быть выгодно "отравление" Навального?

Турецкие радикалы

10 сентября берлинские полицейские неожиданно усилили охрану клиники, где лечится Навальный. Кого они опасаются? Возможно, самой многочисленной радикальной группировки в ФРГ под названием "Серые Волки". Первоначально эта организация возникла в Турции, а в Германии открыла филиал вместе с миллионами перебравшихся туда мигрантов.

Определённым силам в Анкаре какая-нибудь беда с Навальным была бы выгодна. Ведь тогда Запад отвернётся от России, а Турция превратится в привилегированного транзитёра российского голубого топлива в Евросоюз (по недавно открытому газопроводу "Турецкий поток") и сможет диктовать свою волю и России, и Европе.

44-летний оппозиционер уже три недели находится в берлинской клинике «Шарите», куда его доставили после загадочного "отравления". Фото: REUTERS

Американские «демократы»

Сближение России и Америки во главе с Дональдом Трампом — страшный сон для его противников из стана Демократической партии США. Ведь тогда Кремль и Белый дом смогут урегулировать кризисы, порождённые при прошлом президенте-демократе Бараке Обаме — от Ближнего Востока до Украины. Что ещё сильнее укрепит позиции Трампа и повысит его рейтинг.

Но теперь — особенно если состояние Навального ухудшится — запланированная на осень встреча Путина и Трампа, скорее всего, будет отменена, а значит, останавливать «управляемый хаос» будет некому.

Глобальные неоконы

«Неоконы» — сокращение от неоконсерваторы. Это те самые «ястребы» — та часть американской элиты, которая выступает за продолжение доминирования США в мире любой ценой и группируется вокруг Республиканской партии. Что интересно, к президенту Трампу (тоже республиканцу), который не горит желанием развязывать новые войны, у них отношение прохладное.

А угроз для экономического господства Америки и её возможностей влиять на Евросоюз — всё больше. Например, почти достроенный газопровод «Северный поток-2» обеспечит прямые и бесперебойные поставки российского голубого топлива в ФРГ. То есть усилит те группы внутри Германии, которые выступают за разворот в сторону России.

Последние годы зарубежные СМИ изображали Навального как главного лидера российской оппозиции. Если с ним что-либо случится, то противники «Северного потока-2» в Европе получат перевес. А уж обвинить в трагедии каких-нибудь «кремлёвских агентов» всегда успеют.

Как и следовало ожидать, многие западные СМИ и политики немедленно заявили: виновата Россия. Фото: REUTERS

Украинские агенты

Столь грязные провокации Запада обычно готовится руками «младших партнёров». Например, в ноябре 2018 года военно-морские силы Украины предприняли самоубийственную попытку прорыва через Керченский пролив на трёх кораблях, которые ожидаемо задержала погранслужба России. После этого в западных СМИ началась очередная истерия, а запланированная встреча Путина и Трампа на саммите G20 в Аргентине была отменена.

В этом году, незадолго до ЧП с Навальным, у Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины сменился руководитель: 5 августа на этот пост был назначен Кирилл Буданов. В неполные 35 лет он отметился дерзкими операциями. Считается, что Буданов готовил прорыв группы украинских диверсантов в Крым в августе 2016. Попытку удалось пресечь, но при этом погибли двое сотрудников российских спецслужб.

20 августа, в один день с "отравлением" Навального, в Москве были арестованы семеро агентов СБУ — они планировали выкрасть находившегося там одного из донбасских политиков. То есть проникнуть в Россию украинская разведгруппа вполне способна. И, возможно, этот была отвлекающая операция для более глубокого рейда.

И что бы ни случилось на самом деле с Навальным, Запад все равно обвинит в "отравлении" Россию.

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