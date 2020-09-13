«Пустил дом с молотка»: Павел Прилучный пропустил «Кинотавр» из-за подозрения на ковид и переезда к Мирославе Карпович

«Кинотавр» на сей раз пройдёт без завсегдатая Павла Прилучного. Фото: Борис КУДРЯВОВ

«Кинотавр» на сей раз пройдёт без завсегдатая Павла Прилучного. Как стало известно «КП», артист сейчас обживается в новом доме со своей новой пассией, звездой «Папиных дочек» Мирославой Карпович.

- Павлу сейчас не до «Кинотавра». Он только что переехал в новый 4-этажный дом с бассейном, но практически без мебели, - рассказали kp.ru коллеги Прилучного. -

Правда вряд ли он купил этот дом, поскольку Прилучный весь в кредитах. Ему-то и за старый дом тяжело было платить...Дом и машины - за все ещё надо гасить кредиты. Видимо, друзья пустили их с Карпович пожить в своём доме. Новое «гнездо» Павла находится неподалёку от посёлка «Трувиль», где он ранее жил с семьей. Старый дом Прилучный решил продать под влиянием Мирославы Карпович, которой не нравится жить в особняке, где Павел был счастлив с Агатой и детьми. Поэтому сейчас дом выставлен на торги. Когда они с Агатой покупали этот особняк, он стоил около 180 миллионов рублей. Дом по-прежнему находится в залоге, за него еще надо выплатить кредит в размере порядка 70 миллионов рублей.

Карпович тоже из-за переезда отменила не только поездку на «Кинотавр», но и один из своих спектаклей. Плюс ко всему, по словам друга актёра, из-за подозрения на коронавирус Прилучный вынужден сейчас перенести съёмки продолжения сериала «В клетке». Актер сдал тест на ковид и ждёт его результатов.

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