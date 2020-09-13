Растрогала до слез: Анастасия Заворотнюк впервые после болезни опубликовала свежее фото

Актриса вышла на связь с поклонниками после долгих месяцев тишины Фото: Борис КУДРЯВОВ

С тех пор, как полтора года назад звезда стала затворницей из-за тяжелой болезни, подписчики с нетерпением ждут каждого ее появления в соцсетях. К сожалению, блог в Инстаграм «прекрасная няня» практически забросила - постоянное лечение, агрессивная химиотерапия и сложная реабилитация не оставляют шансов для общения с поклонниками: на это у Заворотнюк нет ни сил, ни времени. На странице Анастасии лишь изредка, по праздникам, мелькают архивные фото с мужем и детьми - свежие снимки, в которых и есть смысл соцсетей, она давно не публикует.

Однако, на днях актриса отметила 12-летие супружеской жизни с фигуристом Петром Чернышёвым, который стал ее главной опорой и поддержкой в борьбе с раком, и в честь этого в блоге Заворотнюк впервые появилась актуальные фотографии.

«Прекрасная няня» опубликовала сразу пять снимков - поделки ее младшей дочери Милы, которой в октябре исполнится два года. Малышка (явно с помощью взрослых) сделала рисунки с аппликациями из гербария и пластилина, а также собрала маме осенний букет.

- Подарок от доченьки на 12-ю годовщину свадьбы. И просто самое лучшее творчество, - написала актриса.

Этот пост растрогал поклонников до слез. В комментариях люди высказали слова поддержки любимой «няне»: «Пусть ваша любовь победит все», «Выздоравливайте, мы вас любим», «Возвращайтесь скорее, нам вас не хватает», «Слёзы радости. Боритесь, Настя, мы в вас верим!».

Между тем, у близких Анастасии Заворотнюк, несмотря на страшный диагноз «глиобластома головного мозга», который удаётся победить лишь 5% пациентов, есть надежда. Российские учёные готовы спасать «прекрасную няню» экспериментальным препаратом - это так называемое лечение вирусами. Родные актрисы передали клетки ее опухоли в Институт молекулярной биологии РАН, где для звезды индивидуально подобрали нужные вирусы. В последний момент семья решила отложить новый метод лечения, так как заболевание Заворотнюк перешло в стадию ремиссии.

Напомним, онкологию у актрисы обнаружили весной прошлого года. По словам экспертов, спровоцировать рак могла процедура ЭКО, к которой Анастасия, возможно, прибегала, чтобы стать мамой в возрасте 47 лет. Дочь Мила стала для Анастасии третьим ребёнком, а для ее мужа Петра Чернышева - долгожданным первенцем. Многие поклонники обратили внимание на схожесть случая Заворотнюк с историей Жанны Фриске: у звёзд один и тот же диагноз; кроме того, болезнь у Фриске также обнаружили после рождения сына Платона.