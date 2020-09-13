Израильское правительство проголосует за возврат строгого карантина

Сегодня члены правительства Израиля должны рассмотреть и проголосовать за возврат строгого карантина. Фото: REUTERS

Сегодня члены правительства Израиля должны рассмотреть и проголосовать за возврат строгого карантина. Решение принимается на фоне возрастающего уровня заболеваемости коронавирусом и в преддверии череды еврейских осенних праздников.

Рош-ха-Шана (Новый год по иудейскому календарю) и Суккот (Праздник кущей) являются выходными в Израиле. Традиционно в эти проводится много различных мероприятий в синагогах, учреждениях культуры, школах и т.п.

Кабинет министров по борьбе с эпидемией COVID-19 разработал и представил на утверждение правительства план строгих карантинных мер. Если министры проголосуют «за», то строгий карантин в Израиле начнется в ближайшую пятницу, 18 сентября, при этом школы и вузы закроются в среду, 16 сентября. Строгий карантин будет длиться две недели, затем последуют две недели «строгого сдерживания».

Экономика страны будет полностью остановлена, работать будут только предприятия и учреждения, чья деятельность жизненно важна. Рестораны смогут лишь доставлять заказы на дом. Удаляться от дома можно будет на расстояние полукилометра, перемещение между населенными пунктами будет ограничено.

В период «строгого сдерживания» экономическая деятельность будет восстановлена наполовину.