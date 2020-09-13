Сергей Светлаков: Я еще цепляюсь за телик!

Сергей Светлаков. Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Он решил наводить ужас. Во всяком случае так кажется. Всегда в светлом Сергей Светлаков в телевизоре обычно улыбается и шутит. Но в программе «Полный блэкаут» (СТС, по воскресеньям в 17.00 с 13 сентября) ему придется иметь дело с человеческими страхами и проверкой нервов. По условиям шоу участники выполняют различные задания в полной темноте. «И темнота страшит больше, чем все остальное» - восторгается Сергей. Ему затея нравится. Хотя проект (это иностранный формат, достаточно популярный в мире) уже провалился на Первом канале несколько лет назад. Справится ли с вызовом СТС? Светлаков в успех верит.

Борьба со страхом

- Прямо в кадре ты видишь, как люди борются с собственными страхами, - рассказывает Сергей. - В первую очередь шоу о том, как человек борется со своими страхами на глазах у других людей. И еще про неизвестность, про те ситуации, которых человек просто не знает. Тут дело даже не в том, что это страшно, а про то, что мы к этому не готовы.

Шоу "Минута славы" Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Как в этом году с пандемией?

- Конечно! Теперь мы можем сфантазировать все что угодно, что будет с нашим миром. И все это может оказаться правдой. Возможно шоу, наоборот, подтолкнет людей готовиться к чему-то такому темному. Представьте, что в какой-то момент в эпоху цифры главный компьютер сойдет с ума и отключит весь свет. И, оказавшись в полной темноте, все те, кто проходит через наше шоу, нам помогут!

- Ужас какой... Давайте к более веселому. Второй сезон шоу «Русские не смеются» планируется?

- Да, и он будет сильно отличаться от первого сезона. Теперь будет больше юмористов, и меньше, так сказать, фриков. Никто же не обидится на фриков, правильно? Ведь фрики не считают себя фриками, значит это не про них. Мы пытаемся все-таки достать юмор. Он разный – от пародий, монологов, стендапа, миниатюр до анекдотов, может быть, в каком-то удачном случае. И плюс еще отличительная черта в этом сезоне – к нам будут приходить довольно известные гости.

- В каком качестве?

- В качестве выступающих. Причем в неожиданном для себя амплуа. Допустим, придет Наталья Медведева и скажет, что она драматическая актриса, и постарается сыграть и спеть романс. Придет Дмитрий Колчин, но не как кавэенщик, а как чиновник. Он же занимает пост в правительстве Самарской области. Будет говорить про растрату средств, про нецелевое использование декораций и т.д. Еще у нас Лена Борщева придет, Вадим Галыгин...

Но в программе «Полный блэкаут» ему придется иметь дело с человеческими страхами и проверкой нервов. Фото: Канал СТС

- «Русские не смеются» «Стендап андеграунд» приглашают юмористов на СТС, еще несколько программ на ТНТ, есть много передач на Ютюбе... Точно на всех юмористов хватит?

- Ну, не знаю. Я за это не переживаю. Вы говорите, что этого много, а если взять «Русские не смеются», куда пойдет человек, который смешно жонглирует собственными глазами? Есть куча талантливых людей.

Не смог смотреть, как издеваются над Вассерманом

- Сейчас тренд юмора задает программа в Ютюб «Что было дальше» (несколько комиков, не выбирая слов, травят гостя. Гости пытаются отшучиваться в ответ. Получается грубо, но смешно - ред.). Вам такой уровень грубости в юморе импонирует?

- Я всегда за выбор, за то, чтобы человек смотрел то, что он хочет. И чем будет шире палитра, тем лучше. Но я бы не хотел, чтобы вся эта палитра состояла из программ, похожих на «Что было дальше». И я совершенно не фанат этого шоу. Очень уважаю многих талантливых людей, которые там сидят, но сам формат мне не близок. Мне кажется, животина без мозгов – это не должно быть среди трендов. Хотя у каждого своё.

- Что смущает в формате?

- Мне иногда бывает стыдно, когда переходится какая-то граница, особенно если это происходит с какими-то уважаемыми людьми. Например выпуск с Вассерманом... Я просто выключил, не смог смотреть дальше. Мне было стыдно, когда ребята позволяли себе просто издеваться. Когда издеваешься над своим товарищем, с которым ты вместе учился, с ровесником, это одно. Но ребята, я так понимаю, в поиске, они хотят все границы двигать и этим самым находить и нового зрителя, и быть более дерзкими, и т.д. Отсюда эти перехлесты. Я просто очень надеюсь, что они найдут что-то свое и, может быть, из этого родится что-то более цельное, что-то такое, что приведет еще больше аудитории. Я не хочу казаться таким заумным редактором, понимаю тех людей, которые это все создают, это мои хорошие товарищи. Ребята в кадре тоже шикарные, но такое ощущение, что есть пропущенное звено в руководстве этим проектом. Ребят этих надо направлять. Охота не может состояться без правил, если просто собак отпустить, они тебе никого не поймают. Поэтому здесь не хватает правильных границ, структуры, мысли, какой-то насыщенности, все слишком однобоко сейчас. Я говорю, что они имеют на это право, но мое личное мнение таково.

Шоу "Прожекторперисхилтон" Фото: Первый канал

«Наша Russia. Яйца судьбы» - не стыдный проект.

- Когда вы делали «Нашу Russia», особенно после «Нашей Раши. Яйца судьбы» на вас вылилось достаточно критики. У вас было тогда какое-то руководящее звено? Грубо говоря, 10-15 лет назад у вас была большая безбашенность в юморе?

- Мы, безусловно, тоже двигали какие-то свои грани. Но, мне кажется, у нас везде было зерно какое-то. В любой линии «Нашей Russia» был какой-то порок, синяк, на который мы наступаем. Не хочется совсем в теорию уходить, но были вещи, за которые не то чтобы стыдно, а которые, вроде как, зря. Тот же фильм «Наша Russia: Яйца судьбы», я считаю, он не очень хорошо получился, не так, как мы бы хотели, не как пенки телевизионного проекта. Это точно не апогей, к которому мы шли. Это не стыдный проект, но не то, чего бы мы хотели. Он получился слишком поверхностным и не таким классным, как бы мы хотели.

"В любой линии «Нашей Russia» был какой-то порок, синяк, на который мы наступаем." Фото: Канал ТНТ

А «Наша Russia», «Прожекторперисхилтон» или какие-то еще проекты были сделаны с мозгами. Шли постоянные эксперименты. У меня было «Южное Бутово». Это не предмет моей гордости, потому что там не было каких-то мыслей, все было слишком поверхностное.

Да, там тоже было ощущение, что звено какое-то пропущено. Могу себя за это как-то ущипнуть и сказать, что там недоработали.

- О своем шоу в Ютюб не пора задуматься?

- В череду чего-то уже существующего вставать не хочется. Но если будет какая-то классная идея, где мне будет круто и комфортно, вполне возможно, что мы это сделаем. Но я за телик еще цепляюсь, я считаю, что мы еще поборемся. Уверен, что новыми проектами мы из интернета людей на телик затащим.