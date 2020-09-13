Виктория Азаренко проиграла Наоми Осака в финале US Open. Фото: EPA/TASS

Они могли встретиться еще в конце августа в финале турнира в Цинциннати, но Осака там отказалась играть из-за травмы. А Азаренко получила титул и продолжила побеждать. Всего менее чем за месяц Виктория выиграла 11 матчей (5 в Цинциннати и 6 на US Open) и вновь попала в финале US Open на 22-летнюю японку.

Начала белорусская теннисистка финал за здравие, выиграв первый сет 6:1. Да и во втором, после того как Вика сделала брейк и счет стал 2:0, многие уже думали, что дело сделано. Но как это нередко бывает, особенно в женском теннисе, игра перевернулась, Осака вытащила второй сет, а потом взяла и третий (1:6; 6:3; 6:3).

За победу Наоми Осака заработала 3 млн долларов, но это лишь десятая часть ее доходов. Японка бешено популярна у себя на родине, и рекламные контракты за год принесли ей 34 млн долларов, после чего она стала самой высокооплачиваемой теннисисткой мира. Долгое время этот трон занимала Мария Шарапова, зарабатывая в основном благодаря рекламе по 25 млн долларов год, потом ее сменила Серена Уильямс, и вот теперь в теннисе новая икона.

Теннисистка из Японии выиграла свой второй чемпионат третий турнир Большого шлема Фото: REUTERS

Кстати, Серена Уильямс в драматичном полуфинале уступила как раз Виктории Азаренко (6:1; 3:6; 3:6) и не смогла взять свой рекордный 24-й титул турниров Большого шлема.

А для Виктории, несмотря на поражение в финале, этот турнир все равно стал триумфальным. Ведь после родов она никак не могла вернуться в элиту, и год назад, измученная судами со своим бывшим бойфрендом за ребенка, даже собиралась завершить карьеру. Но 31-летняя мама все же нашла в себе силы вернуться, и в присутствии своего 3-летнего сына Лео на трибуне, вновь заиграла как несколько лет назад, когда дважды выиграла Australian Open. Кстати, после этого успеха Азаренко поднялась в рейтинге сразу на 13 строчек в рейтинге и с понедельника станет 14-й ракеткой мира.