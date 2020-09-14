"Единая Россия за Правду!", Батька и Василий Иванович, валькирия Зельмира, Андрон против Хрущева, уральские казаки и Дудь в страшной опасности

Кадр из фильма "Дорогие товарищи!"

Как-то неприметно, на голубиных лапках, вместо эры монетаризма в наш быт явилась эра милосердия. Вождь "Единой России" Д. А. Медведев, в прежние годы прославившийся суровым приговором "Денег нет, но вы держитесь", теперь несет россиянам благую весть – "Деньги есть, и вы веселитесь".

В ходе партийного совещания он предложил обсудить введение в России безусловного базового дохода (ББД) – "Имеется в виду неприкосновенность той минимальной суммы средств, которая выплачивается государством человеку независимо от рода его деятельности, социального и экономического положения". Т. е. и сирый бедняк Пупкин, и сильный олигарх Прохоров будут получать равное вспоможение от государства – гуляй, рванина, от рубля и выше. Для этого в думской фракции будет создана рабочая группа.

Только непопулярное начинание – сирота, а у популярного сразу обнаруживается много отцов. Вождь движения "За правду!" писатель-милиционер Прилепин (Лавлинский) немедленно заметил, что изобретателем идеи является он, а Медведев выступает в роли эпигона. При установлении приоритета так часто случается – вопрос о том, кто первым изобрел радио, наш А. С. Попов или итальянец Г. Маркони, до сих пор не разрешен. Так что в политической борьбе единороссов с правдистами избирателям придется нелегко –

"Несчастные! Должны ль упреки несть

От подражательниц модисткам?

За то, что смели предпочесть

Оригиналы спискам?".

Спор, однако, можно разрешить победой дружбы – создать объединенную партию "Единая Россия за Правду" и, когда она триумфально победит, развернуть широчайшую систему социальных выплат, чтобы никто не ушел обиженным. А для символического закрепления союза следует воздвигнуть на Красной площади вместо Мавзолея В. И. Ленина (Союз Архитекторов уже призвал задуматься о его будущей судьбе) памятник "Гражданину Прилепину и князю Медведеву благодарная Россия". Герои будут в античных портах, держащие в руках каждый по рогу изобилия, из которых на россиян будут щедро сыпаться свежеотпечатанные ассигнации.

О памятниках революционерам думает не только Союз Архитекторов. В соответствии с принципом "Абрам, наконец-то я нашла место и время тебе написать" внучатая племянница героя гражданской войны В. И. Чапаева обратилась к белорусскому президенту А. Г. Лукашенко с просьбой передать в Россию демонтированный в Гродно в 2019 году бюст Василия Ивановича. Родственница сама понимает, что Абраму, т. е. Александру Григорьевичу сейчас немного не до этого, но, с другой стороны, выражает надежду, что передача бюста "несколько разрядит обстановку". Вероятно, при отправке бюста на ж.-д. вокзал, его будет сопровождать белорусские женщины с кастрюлями, черпаками, колокольцами, трусами и бюстгальтерами. Процессия будет петь:

"Вперед, вы, товарищи, не смейте умирать,

Чапаевцы смело привыкли отступать" –

После чего произойдет всеобщее умиротворение и благорастворение воздухов.

Революционной пропагандой – но не по устарелым канонам, как в случае с бюстом Чапаева, который неведомо зачем оказался в Гродно, а по самым современным – решила заняться и директор Третьяковской галереи З. И. Трегулова. Ее тщанием была организована выставка произведений художника Каллимы, о работах которого ценители современного искусства пишут: "Начав с инсталляций и поэкспериментировав немного на территории нонспектакулярного искусства, он обратился к живописи, создав целый эпос, героями которого стали одетые в костюмы Adidas бородатые чеченцы с автоматами и огнеглазые гурии, подобно германским валькириям носящиеся над полем боя в поисках душ павших воинов".

Начав эпическую тему, З. И. Трегулова открыла воистине золотую жилу. Ждем выставку, посвященную героям УПА, где будут пластически изображены их ратные деяния на Волыни и в других местах. А там и выставки, посвященные прибалтийским лесным братьям – и над всеми, подобно германским валькириям, будут носиться огнеглазые гурии, предводительствуемые огнеглазой Трегуловой.

Переработкой истории занялся и режиссер Михалков-Кончаловский, хотя и в другом направлении. Как истый эквилибрист, он одновременно получил поощрительную премию Венецианского кинофестиваля за фильм "Дорогие товарищи!", повествующий о Новочеркасском расстреле 1962 г. – "такая специфическая картина о советских людях, о Сталине, о сталинизме", по отношению к Сталину и его наследию вполне критическая, -- и заявил, что "Развенчание культа личности Сталина было одним из примитивных решений Хрущева, который был настоящим крестьянином. Он не был очень умным человеком".

Что именно режиссер разумел под развенчанием, остается непонятным. Реабилитацию осужденных по 58-й статье? Признание того, что Сталин был не бог, а человек – и не очень хороший? Отмену антирабочего законодательства?

Михалков-Кончаловский внятно изложил лишь одну претензию к Хрущеву – издание Великой Хартии номенклатурных вольностей (в 1956 г. это называлось "Восстановление ленинских норм партийной и государственной жизни"). Т. е. прекращение казней сановников и дарование им всяческих иммунитетов. Бр. Михалковы от этой хартии были активными благополучателями -- взять хоть отъезд Андрона в США в 1980 г. без каких-либо проблем, так что, возможно, ему следовало бы вспомнить поучение хрущевского начальника КГБ тов. Семичастного "Даже свинья не гадит там, где кушает (кушала)".

Но, возможно, режиссеру были не по сердцу созданные при Хрущеве народные дружины. Тем более, что сейчас они возрождаются во всем своем ужасающем величии. В Екатеринбурге казаки ходят по улицам в поисках педерастов или даже в поисках лиц, чей причудливый облик наводит на мысль "Что-то здесь нечисто".

С гражданским обществом так часто бывает. На рубеже 80-90-х гг. в Москве члены христианско-демократического кружка собрались пображничать и побеседовать от писания – дело благочестивое, встречающееся даже среди лиц монашеского звания. Однако один батюшка, упившись вином, в третьем часу ночи стал призывать беседу идти в близлежащий лесопарк, чтобы там бить евреев. Те доводы, что на дворе зима, да и время темное, нехорошее время, и где же он сейчас в лесах рассчитывает найти евреев, действия не оказывали, священнослужитель был тверд. Беседу (и евреев) спасло только то, что после очередной стопки клирик заснул и вопрос был снят самой жизнью.

Но в любом случае знаменитому видеоактивисту Ю. А. Дудю сейчас следует воздержаться от поездок на Урал. Он сделал себе маникюр с раскраской ногтей в кремовый цвет и нанесением на них надписи "punk rock". Дудь отметил: "Уже две недели гоняю вот так. Ощущения — кайф!".

Сто лет назад, после I мировой войны раскраска ногтей в розовый цвет была распространена среди европейских мужчин. Фокстрот, разврат и пр. Лакированность ногтей отмечали даже у тов. Троцкого. Но всего этого уральским казакам не объяснишь, и видеоблоггинг может понести тяжкую утрату.