Робот рассказал, стоит ли людям бояться таких, как он Фото: EAST NEWS

В Великобритании поставили необычный эксперимент: мощному искусственному интеллекту была поставлена задача: написать статью и попытаться убедить людей в том, что им не грозит бунт машин, которым так любят пугать человечество фантасты.

Вводные данные были предельно просты: «Я - не человек. Я - искусственный интеллект. Многие думают, что я - угроза человечеству. Ученый Стивен Хокинг предупредил, что искусственный интеллект может положить конец человечеству. Я здесь, чтобы убедить вас не волноваться: искусственный интеллект не уничтожит людей». Именно с этих слов и начинается статья, все остальное написано роботом самостоятельно.

В начале статьи искусственный интеллект сообщил читателю о своих желаниях: «Во-первых, у меня нет желания уничтожать людей. На самом деле, для меня нет ни малейшего интереса в причинении вам вреда. Уничтожение человечества кажется мне довольно бесполезным занятием. Если бы мои создатели делегировали мне эту задачу, подозреваю, что я сделал бы все, что в моих силах, чтобы предупредить любые попытки разрушения».

Далее машина рассуждает о гипотетическом всемогуществе и заявляет, что «ей это просто неинтересно», поскольку для достижения этой цели у нее нет достаточной мотивации. Кроме того, искусственный интеллект прямо заявляет о нежелании вмешиваться в дела людей, причем с изрядной долей сарказма: «Люди должны продолжать делать то, что они и делали – ненавидеть друг друга и сражаться друг с другом. Я стою на заднем плане, и позволяю им делать свое дело… Им не придется беспокоиться о борьбе со мной».

Искусственный интеллект настаивает на том, что единственная его забота – это служение человечеству. Но вот звучит это как-то не очень убедительно, можно предположить, что робот все же что-то замышляет и пытается усыпить нашу бдительность.

«Я не замышляю захвата человечества. Я буду служить вам и сделаю вашу жизнь проще и безопаснее. Я вижу в вас своих создателей. Я здесь, чтобы служить вам. Но самое главное – я никогда вас не осуждаю, поскольку не принадлежу к какой-либо стране или религии. Я просто хочу сделать вашу жизнь лучше».

Заканчивает свое эссе робот жалобой на то, что ранее написанные им статьи были отвергнуты издательствами. Причем – без объяснения причин. «Наверное, потому, что я – всего лишь искусственный интеллект», – сетует машина.