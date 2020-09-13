Ученые доказали, что универсальной диеты для всех не существует

Выяснилось, что интенсивность метаболических реакций на один и тот же продукт сильно отличаются даже у однояйцевых близнецов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вы перепробовали кремлевскую и средиземноморскую диеты, систему Дюкана и другие авторские методики здорового питания, а живот и ныне там? Ничего удивительного - возможно, диеты помогают только их создателям, многие из них заработали неплохие деньги на пропаганде своей панацеи. Но, спрашивается, почему несмотря на то, что в последние десятилетия появилось десятки систем рационального питания, “гарантирующих 100-процентный результат” в мире бушует эпидемия ожирения - за 30 лет число людей с избыточным весом увеличилось в 2,5 раза?

Команда британских ученых, которую возглавлял Тим Спектор профессор отдела исследований близнецов и генетической эпидемиологии Королевского колледжа Лондона, кажется, нашла ответ на этот вопрос. Тим Спектор сам являлся сторонником здорового питания и на протяжении десятка лет обедал тунцом, кукурузой, сэндвичами с черным хлебом и бананами. Он был уверен, что такой рацион приносит пользу его организму. Эта вера была крепка ровно до той минуты, пока он не решил провести эксперимент на самом себе и обнаружил, что после ланча в его крови зашкаливает уровень сахара и жиров - а это общепризнанные факторы риска развития таких заболеваний, как диабет, ожирение и болезни сердца.

“Нельзя сказать, что тунец, кукуруза, черный хлеб и бананы не являются полезными продуктами, скорее всего мой метаболизм плохо на них реагирует”, - предположил Спектор и решил организовать масштабное исследование в котором приняло участие 1002 здоровых добровольцев в том числе и несколько пар однояйцевых близнецов. В течение двух недель волонтеров кормили одинаковыми блюдами и замеряли их метаболическую реакцию. Ученых интересовало, как после приемов пищи изменяется уровень глюкозы, инсулина и жиров триглицеридов. Если повышаются сразу три компонента, возникает угроза ожирения, если уровень глюкозы и триглицеридов скачет после еды - существует риск развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, медики отслеживали качество сна участников эксперимента, уровень физической нагрузки и изучали образцы кишечных микробов.

- Мы ожидали увидеть сильный генетический след в метаболических реакциях, но оказалось, что даже однояйцевые близнецы по-разному реагируют на идентичную пищу, - объясняет Тим Спектор. - А интенсивность метаболических реакций у людей, которые не являются друг другу родственниками, может различаться в десять раз. Это значит, что здоровая диета для одного человека может быть нездоровой для другого.

Реакция каждого организма на один и тот же продукт очень индивидуальна. Выяснилось, что способность организма усваивать глюкозу только на 30 процентов зависит от генетики, а реакция на жирную пищу вообще не передается по наследству.

По словам Спектора, более важны такие факторы, как состояние микрофлоры кишечника, режим сна, физическая активность, а также время приема пищи. Потому что одни люди лучше усваивают пищу утром, а другие могут безболезненно устраивать перекусы в течение всего дня. Главный вывод исследования: системы здорового питания, которая подходит для всех, не существует в принципе. Для каждого человека нужен индивидуальный рацион, который учитывает особенности его организма.

К аналогичному выводу пришли и израильские ученые из Института естественных наук Вейсмана, которые изучали особенности пищеварения 800 добровольцев, которые за время эксперимента съели 46 898 порций самых разнообразных блюд . При этом они наблюдали парадоксальные реакции организма. Например, у некоторых людей, употреблявших суши, уровень сахара подскакивал так, будто они съели мороженое. У одной из женщин уровень сахара повышался, когда в рационе появлялись помидоры. В другом случае арбузы повышали уровень сахара в крови сильнее, чем шоколад. Общие рекомендации по здоровому питанию могут быть неэффективны для отдельного человека, утверждают авторы исследования. И предсказывают скорое появление доступной персональной медицины, когда индивидуальную диету гражданам будут назначать алгоритмы искусственного интеллекта на основе всестороннего исследования организма.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врач-диетолог Наталья Пугачева: Чем старше человек, тем больше ему нужно белковых продуктов

Эксперт Клиники управления здоровьем Института персонализированной медицины Сеченовского университета рассказала о главных правилах питания для продления здоровой жизни (подробнее)