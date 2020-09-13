Виолетта научилась ходить вопреки предсказаниям врачей

До сих пор у Виолетты было две больших мечты: слон и «стать как все». Фото: семейный архив.

До сих пор у Виолетты было две больших мечты: слон и «стать как все». Первая исполнилась этим летом, когда девочка побывала в Московском зоопарке. Мечта оказалась огромной, с длинным хоботом и хлопающими ушами – два часа у клетки со слоном до сих пор остаются главной темой воспоминаний Виолы. Но приезжала она все же не ради слона, а ради второй мечты – того самого «быть как все», то есть бегать без боли, говорить, не забывая слова. И ее воплощение пока под вопросом. Оно зависит от того, захочет ли кто-то помочь Виолетте.

Девочка родилась гораздо раньше срока. «Молитесь! - твердили врачи маме. - Шансов выжить у ребенка почти нет». Два месяца мама почти не видела дочку. Доктора достали малышку буквально с того света.

- Я очень благодарна врачам – говорит мама, - но это было кошмарное время. Меня пугали, что дочь все равно ничего не будет соображать, никогда не придет в себя, будет просто живым «бревном»…

Пока мама воскрешает в памяти ужасы прошлого, не оправдавшее страшных предсказаний «бревнышко» с радостными воплями бегает по игровой комнате. До полугода Виола действительно не могла даже перевернуться. А потом как-то резко началось развитие: перевернулась, села, а в 11 месяцев уже пошла. Доктора глазам своим не верили, но девчонка росла упорная, совсем как паровозик из Ромашково. И не скажешь, что у нее два тяжелых диагноза – ДЦП и эпилепсия! Несмотря ни на что, Виолетта всегда окружена толпой друзей. Неполадки со здоровьем выдает лишь еле заметная хромота, да то, что периодически девочка присаживается отдохнуть и незаметно морщится от боли.

- Если грамотно и вовремя проводить реабилитацию, все проблемы решатся! – обещают врачи. – Виолетта сможет пойти в школу и ничем не отличаться от сверстников. Но все это только при условии, что между курсами лечения не будет перерывов!

- Мы бы и рады, – сокрушается мама. – Но месячный курс реабилитации стоит 200 000 рублей, а я воспитываю дочь одна. Умоляю, помогите!

Звоните: +7 (926) 941 96 62 Виктория, куратор семьи

Помочь через смс можно, отправив сообщение на номер 3443 с текстом Гольфстрим 300, где 300 – это любая сумма пожертвования.

Реквизиты

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