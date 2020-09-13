Скажи «белорусы, опомнитесь!» И получишь сотни угроз

Примерно та же история происходит и со старшим преподавателем факультета журналистки БГУ Дмитрием Синявским. Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Несмотря на внешнее спокойствие на улицах Минска и уверения протестующих, что Белоруссия не повторит кровавый путь соседней Украины, протесты в Синеокой (как любят называть свою страну сами белорусы) все сильнее раскалывают общество. Люди уже делятся на «свой-чужой» и не замечают, как им ненавязчиво преподаются уроки ненависти друг к другу. А ведь, как показывают все «цветные» революции, именно этот опасный раскол может легко погрузить страну в самый настоящий хаос гражданской войны. Которая в Белоруссии уже заполыхала — пусть пока и в интернете.

«ВРАГИ НАРОДА»

Как и на Украине, первыми под образ «врагов народа» попали силовики, к которым у протестных масс немало претензий за чрезмерную жесткость в первые дни бунта. Появились даже свои аналоги украинского «миротворца» - интернет-ресурсы, в которых белорусские борцы за все хорошее против всего плохого вносят любого опознанного правоохранителя, призывая сочувствующих революции найти адрес и телефон человека в погонах. И вот уже на его смартфон сыпятся угрозы и оскорбления.

Так было и в Киеве, в самом начале Майдана, где до поры тоже люди вполне себе мирно ходили с цветочками-веночками. Но очень быстро жизнь украинских милиционеров становилась невыносимой: помимо угроз по телефону и в интернете, травле подвергались их жены, родители и даже дети, которых доставали в школе революционно настроенные одноклассники. На следующем этапе были расписанные угрозами двери, сожженные машины, а потом и реальные нападения…

Стоп! Неужели началось?..

«МИЛИЦИОНЕРАМ ПРИСЫЛАЮТ ФОТО СВОИХ ГЕНИТАЛИЙ»

«В Дрогичине (Брестская область) ночью сгорели 4 автомобиля, 3 из которых принадлежали сотрудникам РОВД, участникам разгонов 9-11 числа!» - возликовали протестные паблики, снабдив сообщения фотографией сгоревших машин. Информация оказалась фейком (пожар и в самом деле был, но начался он из-за самовозгорания одной из них, а ни одна из машин к силовикам не имеет отношения). Но сигнал все же неприятный, учитывая, сколько радостных надежд выражали по поводу «новости» интернет-пользователи. Они продолжают заниматься вычислениями персональных данных силовиков.

- Проблема интернет-травли действительно актуализировалась, - подтвердил «Комсомолке» и. о. начальника управления по Минской области МВД Белоруссии Владислав Олейников. - На созданных интернет-ресурсах всем желающим предлагается принять участие в идентификации личности сотрудников для «последующего привлечения к ответственности» за якобы «противоправные действия». При этом, как правило, никаких подтверждений таких действий нет. А география такого «буллинга» не ограничивается Белоруссией, в этом принимают участие и иностранные граждане, в том числе, из России. В выборе выражений, как правило, не стесняются. Угрозы варьируются от изнасилований и нанесения тяжких телесных повреждений до убийств с особой жестокостью. И зачастую это звучит не только в адрес сотрудников, но в адрес их близких, кого смогли найти в интернете… Есть случаи, когда с кладбищ брали венки с крестами и подкидывали их на порог родителей сотрудников. Сообщения с угрозами нередко сопровождаются снимками, когда граждане фотографируют свои гениталии и присылают милиционерам.

- Для чего? Оскорбить?

- Там обычно пишут, что с помощью половых органов сделают с сотрудником. Считают, что так оказывают психологическое воздействие. Только в Минской области с 9 августа по 10 сентября зафиксировано 44 случая разглашения персональных данных, 15 угроз, 9 оскорблений и 3 клеветы в отношении сотрудников и их близких. Злоумышленников мы выявляем и задерживаем. Возбуждено 7 уголовных дел по фактам угроз и оскорблений, некоторым грозит до 6 лет лишения свободы.

Но давят не только на силовиков и их семьи. Просто скажи что-то против революции — и ты уже на прицеле. Напиши в интернете: «Люди, опомнитесь!» И все. Получаешь шквал угроз. Согласно уличной логике, эксклюзивом на высказывание точки зрения обладают лишь протестующие, все другие взгляды автоматически признаются неправильными, вредными, вражескими.

«ЗАБАТЬКА ЧТО ЛИ? СЛЕЗАЙ!»

Это разделение мне уже пришлось испытать в Минске на собственной шкуре. Поначалу благодушный таксист с восторгом рассказывал, как народ Белоруссии дружно восстал против президента и возмущался жестокостью «ментов», пока машина не поравнялась с парнями, укутанными в бело-красные флаги. Таксист выжал клаксон, открыл окно с моей стороны и попросил поприветствовать идущих, чтобы я высунул руку и пальцами показал «викторию». Я отказался.

- Забатька, что ли? - ухмыльнулся он. («Забатьками» здесь именуют сторонников действующего президента). Я хотел ответить, что как журналист должен соблюдать нейтралитет, но не успел. Водитель остановился: «Дальше не поеду».

ТЫСЯЧИ ПИСЕМ ОТБОРНОГО МАТА...

Раскол на «свой-чужой» испытал на себе и преподаватель Белорусского госуниверситета (БГУ) Сергей Артемьев, которому не понравилось, что двор дома, где он живет, увесили бело-красными флагами, и вызвал милицию. Его возмущение засняли доброхоты, выложили в сеть, а вскоре его личные данные оказались в интернете, где он получил клеймо «предателя» Белоруссии. И тысячи писем с отборным матом.

- Наш город превратился в какой-то ад красно-белый! - говорил преподаватель в интервью местным журналистам, описывая невеселую, но предсказуемую перспективу развития событий. - Люди несут эти флаги в публичное и уже частное пространство. Сначала они притащили их во двор, потом вывесят в подъездах, потом заставят в квартирах?

Мы сидим в одной из кафешек и Дмитрий показывает свой смартфон, на который все сыпятся угрозы: «вешайся», «тебе не жить», «пособник фашистов», - самые цензурные их них. Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

ЗАЩИТНИК «РОДИНЫ-МАТЕРИ» СТАЛ «НЕРУКОПОЖАТНЫМ БЕЗУМЦЕМ»

Примерно та же история происходит и со старшим преподавателем факультета журналистки БГУ Дмитрием Синявским. Вся его «вина» состояла в том, что на страницах «Минской правды» он напомнил - белорусские коллаборанты во время Великой Отечественной войны ходили под тем же самым бело-красно-белым флагом. И тут же попал с список «Каратели Беларуси». А ранее он возмутился в соцсетях тем, что этим же флагом митингующие обмотали национальную святыню — белорусский монумент «Родина-мать».

- В первые дни интернет был полон ими и было ощущение, что они победили. Вот я и показал: не все с ними согласны. Для меня и многих-многих белорусов — это осквернение одного из главных символов, - рассказал мне Дмитрий Синявский.

Мы сидим в одной из кафешек и Дмитрий показывает свой смартфон, на который все сыпятся угрозы: «вешайся», «тебе не жить», «пособник фашистов», - самые цензурные их них. Плюс к этому недоброжелатели вовсю освоили виртуальный троллинг: на всевозможных сайтах вбивают номер его телефона, после чего тому непрерывной чередой звонят из интернет-магазинов и даже секс-шопов, где неизвестные доброхоты оставили его данные для связи и заказали для него «игрушки».

- Сообщения с угрозами приходят отовсюду, не только из Белоруссии, - продолжает он. - Уже отметился боец израильской армии (который, правда, умолк, когда я ему ответил, что под этим флагом во время войны убивали белорусских евреев, и спросил: знает ли о его позиции его военное руководство?) и кандидат исторических (!) наук из тамбовского вуза.

Ненависть — она не только в интернете, но и совсем рядом. Например, один из знакомых Дмитрия, который поддерживает протест, публично назвал его в соцсетях «нерукопожатным безумцем».

После того, как Дмитрия Синявского записали во "враги народа", на его смартфон постоянно приходят угрозы Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

ЖЕНЫ МЕСЯЦ НЕ РАЗГОВАРИВАЮТ С МУЖЬЯМИ

И накал страстей растет. Соседи и коллеги по работе ссорятся из-за отношения к последним событиям и перестают здороваться. А некоторые записываются в «отряды самообороны»... Вот минчанку, поддерживающую Лукашенко, отказались обслуживать в салоне красоты. А на одном из митингов сразу две подружки признались мне, что они уже месяц не разговаривают с мужьями…

К чему приведет вся эта междуусобица, понять пока сложно. Да, большинство протестующих — действительно мирные и сильно обиженные люди. Их не устраивают итоги президентских выборов, они недовольны жесткостью силовиков. И понятно, что никто из них не желает большой крови. Но сегодня нет гарантий, что кто-то, начитавшись подобных инструкций на «уроках ненависти» в интернете и на митинге, не перейдет от слов к делу.

И все ближе та «красная линия», после перехода которой романтическое начало «цветной» революции сваливается в крутое пике гражданской войны.

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