Плохо кончится: звездный нумеролог предостерегла Козловского от романа с Акиньшиной

Оксана Акиньшина и Данила Козловский не скрывают отношений Фото: Михаил ФРОЛОВ

Роман двух кинозвезд, вспыхнувший аккурат к премьере отечественного "Чернобыля", затмил все прочие светские новости. Говорят, их отношения начались на съемках ленты, где Данила Козловский выступил режиссером и сыграл в кадре мужа Оксаны Акиньшиной. При этом всего полгода назад Козловский впервые стал отцом: актриса Ольга Зуева, с которой он живет без штампа в паспорте, родила дочь Оду-Валентину. У Акиньшиной, в свою очередь, второй брак и трое детей. Так неужели распались сразу две семьи?

Козловский порвал отношения с Ольгой Зуевой. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Пока новоиспеченная пара хранит молчание, папарацци уже сделали выводы. Якобы влюбленных видели на отдыхе в Турции, затем - на премьере в московском кинотеатре, где парочка пряталась от чужих глаз. И если изначально этот роман восприняли как пиар-акцию в выходу "Чернобыля", то теперь скептиков становится все меньше.

Звездный нумеролог Клара Кузденбаева, которая составляет прогнозы Надежде Бабкиной, Любови Успенской, Глюкозе и многим другим артистам, рассказала kp.ru, есть ли будущее у Козловского и Акиньшиной.

- День, когда родился Данила Козловский - 3 мая 1985 года, называется днем общественного реалиста. Он носитель знака миротворца и артистизма. Несмотря на то, что Данила производит впечатление уверенного в себе человека, актеру не чужды комплексы и заниженная самооценка, скептицизм и чувство неудовлетворенности, - уверена Клара Кузденбаева. - До 37 лет актер отрабатывает свою родовую программу, и вторая половина жизни у него будет гораздо удачнее. Наверняка, он очень привязан к матери. Нежадный, должен делать женщинам хорошие подарки. Ленив - физический труд не любит. При всем этом харизматичен и удачлив.

По словам нумеролога, Козловскому нужна женщина с такой же заниженной самооценкой, в противном случае, он будет искать отношений на стороне:

- У него две главных проблемы: вечные сомнения, которые постоянно тянут его назад, и нехватка энергии, поэтому в течение дня бывают перепады настроения, - продолжает эксперт. - Козловскому идеально подошла бы партнерша с избытком энергии, которая могла бы стать для него донором.

- Новый год жизни, который начинается у каждого из нас через 13 дней после дня рожденья (у Козловского - с 16 мая 2020 по 16 мая 2021), для Данилы будет годом спада: обмана, конфликтных ситуаций. Нужно быть очень внимательным к своему здоровью, нежелательно совершать крупные покупки. А через год, с мая-2021 у него ожидается подъем: это год славы, популярности и рождения ребенка. В 36 лет у Козловского может родиться мальчик, а в 38 - случиться расставание.

Просчитала нумеролог и жизненный код Оксаны Акиньшиной, которая оказалась носительницей редкой программы.

- Она родилась в день, который в нумерологии называется днем строгого контроля - 19 апреля 1987 года. В ее программе написаны два тысячных знака. Таким людям среднего не дано, они должны всегда стремиться к росту, - говорит Кузденбаева. - У Оксаны волевой и жесткий характер, но энергии, также как у Козловского, не хватает. При этом она баловень судьбы, обладает ярко выраженными аналитическими способностями, поэтому ей не с каждым человеком интересно. Из отрицательных качеств - категоричность, гордыня, амбициозность. У Оксаны сейчас год подъема, крупных приобретений - может купить квартиру, например. А в 35 она должна встретить свою вторую половину.

Нумеролог уверена, что Козловский и Акиньшина категорически не подходят друг другу - ни духовно, ни энергетически:

- Оксана самодостаточная женщина, и ей нужен равный мужчина, с которым можно выстроить гармоничные отношения. В случае с Козловским она будет доминировать, а он - искать отношений на стороне. В целом Даниле я бы посоветовала меньше идеализировать людей. Он влюбчивый, очень чувствительный, поэтому по жизни его могут преследовать предательства и измены, - считает Клара Кузденбаева.

Кстати, с Ольгой Зуевой у актера тоже не лучшее совпадение: Козловского буквально тянет к женщинам-"тысячникам" - харизматичным, но амбициозным и категоричным.

- Ольга тоже носитель тысячного знака, ох как командовать любит, в быту тяжелая, часто ворчит, - отмечает нумеролог. - Энергии у нее также мало, Козловскому нечем подпитаться. Однако, с Зуевой у них выстроены равные отношения, потому что у нее тоже есть комплексы, она не доминирует над своим мужчиной. Хотя Даниле по его природе нужна более душевная и сердечная женщина, которая не будет им пренебрегать.

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