Чулпан Хаматова сыграла святую Елизавету

На «Кинотавре» состоялась премьера фильма «Доктор Лиза» о жизни и добрых делах Елизаветы Глинки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Доктор Елизавета Глинка посвятила всю свою жизнь делу помощи больным, обездоленным и страдающим. Она погибла в декабре 2016 года, выполняя очередную гуманитарную миссию: самолет, на котором она сопровождала в Сирию партию медикаментов, вылетел из сочинского аэропорта и через две минуты упал в Черное море. Через три года и восемь с половиной месяцев, в считанных километрах от места катастрофы состоялась премьера фильма Оксаны Карас «Доктор Лиза», посвященного этой замечательной женщине. Фильма гораздо более удачного, чем можно было ожидать.

Нет, это не традиционная биографическая драма, выстроенная по канонам серии «ЖЗЛ». Действие «Доктора Лизы» разворачивается в течение одного дня в 2012 году. Елизавета Глинка (Чулпан Хаматова) и ее муж Глеб (Анджей Хыра) отмечают тридцатилетие свадьбы, из Америки к ним приезжают двое взрослых сыновей. Но у Лизы мало времени на то, чтобы общаться со своими детьми — у нее есть множество более срочных дел. В фонде «Справедливая помощь» она раздает одежду малоимущим и выписывает нуждающимся направления к врачам. На Павелецком вокзале должна накормить бомжей — ее фонд регулярно раздает им обеды. А еще надо заехать в церковь на отпевание, чтобы проводить в последний путь недавно скончавшуюся бездомную женщину (Лиза ей это обещала перед тем, как она умерла). А еще ее просят срочно приехать к одной девушке с расстройством аутистического спектра — чего-то испугавшись и впав в ажитацию, больная бьется в истерике и покусала санитаров «Скорой помощи», а доктор Лиза, скорее всего, ее успокоит. А еще Елизавете Петровне звонит отец маленькой девочки с онкологическим заболеванием: в аптеке нет морфина, а его дочке очень больно. Лиза мчится к знакомому доктору (Константин Хабенский), пытается добыть у него морфин, но он боится — да и не имеет никакого права - его ей дать: это наркотик, каждый его грамм выдается только по документам с десятью подписями и печатями, а в больнице вот-вот будет проверка. Тогда Лиза просто похищает коробочку с ампулами, воспользовавшись тем, что медсестра на секунду покинула пост.

Глеб Глинка Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В общем-то, конечно, авторы «Доктора Лизы» снимают фильм про современную святую. Но, счастью, нигде и никак навязчиво не акцентируют на этом внимание: намеки если и возникают, то в подтексте. В первых же кадрах картины муж Лизы, Глеб Глинка, возвращается домой и обнаруживает на диване спящего мужчину. Оказывается, это какой-то несчастный из Брянска, которому негде было переночевать, и не на что было добраться домой. На мужчине — пиджак Глеба, но он не вор - «Это Елизавета Петровна дала!» Муж провожает проснувшегося до двери, оставляет ему пиджак и только что не крестит на дорогу. А зритель, знакомый если не с историей христианства, так хотя бы с историей живописи, вспоминает историю святого Мартина, поделившегося плащом с нищим (считается, что в обличье нищего ему явился Христос).

Очень соблазнительно увлечься этими параллелями и дальше вообще рассматривать «Доктора Лизу» как историю римского воина, которому приказано казнить праведницу; вместо этого, впечатлившись деяниями святой, воин сам обращается в христианство и отказывается служить нечестивым властям. Второй главный герой фильма - сотрудник ФСКН Колесов (Андрей Бурковский) - достаточно холодный и рассудочный человек, запихнувший отца-алкоголика в дом престарелых и с тех пор нисколько о нем не заботящийся. С его точки зрения, «каждый сам в своем дерьме, и не надо никого оттуда вытаскивать». И вот ему-то приказывают расследовать историю с похищением морфина из больницы. Кадры, где доктор Лиза крадет наркотики, попали на камеру слежения, главврач больницы бьется в истерике, дело за малым - просто задержать Глинку, изъять у нее препарат и отдать под суд, а там и пять лет колонии не за горами. Но Колесов совершает принципиальную ошибку, зайдя вместе с полуарестованной Лизой в квартиру пациентки. Пока доктор мешает горький морфин с медом и дает больной девочке, Колесов наблюдает за ее матерью, у которой лицо перекошено от горя и которая двигается как сомнамбула (пытаясь сварить на плите кофе, она случайно поджигает рукав своей кофты). После этого завершить задержание Глинки становится гораздо труднее. В принципе, уже в этот момент ясно, что никакого ареста не будет — через считанные часы герой Бурковского станет Лизе другом и плюнет на карьеру.

В пересказе это выглядит грубее, чем на экране: у «Доктора Лизы» очень неплохой сценарий, великолепно разыгранный актерами (среди них есть еще Филипп Авдеев, Юлия Ауг, Тимофей Трибунцев, Алексей Агранович, Павел Табаков, Елена Коренева и волшебно преображенная гримерами для роли вокзальной бомжихи-алкоголички Татьяна Догилева). По счастью, Чулпан Хаматову сильно видоизменять при помощи грима не пришлось, она и так похожа на свою героиню внешне (это не тот случай, когда зрителю предлагается весь фильм мучительно убеждать себя, что Рене Зеллвегер — это как бы Джуди Гарланд, а Гэри Олдмен — Уинстон Черчилль). И, что, разумеется, не менее важно, Хаматова похожа на Глинку внутренне. Актриса сама очень многое сделала для благотворительности, когда-то на этой почве подружилась с доктором Лизой, прекрасно помнит ее манеры и поведение. Трудно сказать, нужен ли ей вообще был режиссер, чтобы сыграть эту роль. Но вот Оксане Карас без Хаматовой точно было никуда.

Через три года и восемь с половиной месяцев, в считанных километрах от места катастрофы состоялась премьера фильма Оксаны Карас «Доктор Лиза», посвященного этой замечательной женщине. Фильма гораздо более удачного, чем можно было ожидать. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Доктор Лиза» - не монументальный памятник на могиле мертвой женщины. И, несмотря на все, что написано выше — не икона. Это портрет женщины очень живой, веселой, энергичной, азартной, хулиганистой, любящей помогать людям. Зачем ей это надо? Как сказал на пресс-конференции после фильма Глеб Глинка, «спросите у пианиста — ему нравится играть? А ей нравилось помогать». И, глядя на Хаматову в этой роли, веришь, что чудеса вокруг современной святой, которую никогда не канонизирует церковь, действительно могли происходить и происходили.

Фильм «Доктор Лиза» должен выйти в широкий прокат 22 октября.