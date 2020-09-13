"Обворовавшая" Наташу Королеву девушка заявила о беременности от Тарзана

Наташа Королева, узнав о беременности подруги Тарзана, написала на нее заявление в полицию. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

История с похищением бриллиантов из дома Наташи Королевой оказалась не просто банальной кражей. На самом деле за криминальным на первый взгляд происшествием может скрываться измена, ревность и женская месть.

- Ко мне за помощью обратилась 23-летняя девушка, попавшая в крайне неприятную ситуацию, - рассказал kp.ru адвокат Вадим Лялин, который не раз участвовал в качестве эксперта в передачах на радио "Комсомольская правда". - Она призналась, что беременна от Сергея Глушко, больше известного как Тарзан - на сегодняшний день этот факт никто не оспаривает. Когда об этом узнала Наташа Королева, разразился скандал. Тогда-то и появилась история с похищением драгоценностей. Артистка звонила сопернице с угрозами, а потом с моей доверительницей связались представители УВД Арбат. Ее обвиняют в краже, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Адвокат Вадим Лялин взялся помочь напуганной девушке.

Адвокат полагает, что никакого преступления на самом деле не было, а заявление на на беременную девушку певица могла написать из ревности.

Напомним, на днях стало известно о ЧП в доме Наташи Королевой. Якобы в августе, пока звезда наслаждалась отпуском, к ее мужу пришли в гости две малознакомые женщины - именно после их визита артистка не досчиталась в особняке бриллиантов на сумму около 4-5 миллионов рублей и денег в размере 3000 евро.

23-летняя девушка заявила о беременности от Тарзана.

Когда обыватели заподозрили Тарзана в измене, певица не стала выступать с заявлениями, но в соцсетях изящно ответила злопыхателям.

- Сила любви может пройти любые испытания, - написала Наташа, опубликовав трогательное видео с мужем.

Отметим, что до этого момента пара Глушко-Королева считалась одной из самых крепких в шоу-бизнесе. Певица и стриптизер вместе почти 20 лет, из которых 17 - в статусе законных мужа и жены.

Соперница Королевой не понаслышке знакома с ее мужем.

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