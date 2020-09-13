Была с Навальным в Томске и вылетела с ним в Берлин: Почему молчит скрывшаяся в Европе Мария Певчих

Загадочная Мария Певчих, сопровождавшая Навального в Томске. Фото: кадр с видео

Этот скандал грозит окончательно подорвать отношения между Россией и Западом. На излечении в берлинской клинике «Шарите» уже три недели находится московский оппозиционер Алексей Навальный, по утверждению германской стороны, якобы отравленный новой версией нервно-паралитического яда «Новичок».

Блогер и оппозиционер Алексей Навальный Фото: EAST NEWS

Всё истекшее время появлялись самые невероятные версии трагедии. Впрочем, коллективный Запад настаивает на одной: о «безусловной и доказанной» вине России. Точно так же, как 2,5 года назад, когда при схожей провокации с отравлением шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в английском городе Солсбери главными преступниками безо всякого суда объявили анекдотичных «русских агентов Петрова и Боширова». Основная улика Лондона против них — подозрительно выглядят, крутились недалеко от места химатаки.

Алексей Навальный был доставлен в коме в немецкую клинику Шарите. Фото: EAST NEWS

А теперь и в деле Навального появился похожий фигурант. Вернее, фигурантка. Красивая девушка по имени Мария Певчих была одной из самых засекреченных соратниц Алексея, о которой не знали даже его помощники. Порядка 10 лет она проживает в Лондоне, знакома с местной политической элитой и российскими эмигрантами-оппозиционерами. Однако часто приезжает на родину — помогать Навальному в подготовке материалов для его блога.

Именно Мария сопровождали Алексея и в последней его поездке в Томск, а когда Навальный впал в кому, вылетела с ним на спецсамолете в Берлин. При этом, как сообщала KP.RU, отец Певчих — учёный-микробиолог, работающий с опасными материалами наподобие штаммов вирусов…

Юлия Навальная у клиники "Шарите" Фото: EAST NEWS

Версия о причастности Певчих могла бы выглядеть анекдотично, но сама девушка, находящаяся сейчас где-то в Европе, загадочно молчит. Попытки российских следователей опросить её (хотя бы по видеосвязи) не увенчались успехом.

— Когда российские врачи не сразу предоставили данные о состоянии здоровья Навального, раздался крик: «От нас что-то скрывают». Когда клиника «Шарите», куда его перевезли, говорит, что не может провести полную экспертизу, поскольку сейчас выходной — то это нормально, — отмечает эксперт по борьбе с фейками, член Общественной палаты РФ Александр Малькевич. — Если бы госпожа Певчих с её странным молчанием имела хоть какое-то отношение к российскому государству, уже изо всех углов слышался бы крик: «Ага, кремлёвские агенты заметают следы». По-хорошему, она могла бы дать в Европе пресс-конференцию, честно ответить на вопросы журналистов, отвести все обвинения. Но нет. И, что ещё грустнее, эта ситуация никому из западных партнёров не кажется странной. Хотя выглядит всё весьма подозрительно, если не сказать хуже.

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