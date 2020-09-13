Предварительные итоги единого дня голосования 13 сентября 2020 объявляет ЦИК: прямая онлайн-трансляция

За эти три дня в общей сложности состоялись почти девять тысяч выборов всех уровней Фото: Иван МАКЕЕВ

В регионах России сегодня, 13 сентября 2020 года, прошел единый день голосования на выборах. В этот раз голосование началось 11 сентября и растянулось на три дня из-за эпидемиологической ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию объявления Центральной избирательной комиссией предварительных итогов единого дня голосования 13 сентября 2020 года. Начало трансляции запланировано на 21:00 по московскому времени.

За эти три дня в общей сложности состоялись почти девять тысяч выборов всех уровней, которые прошли в 83 субъектах государства из 85. В двадцати регионах россияне выбирали губернаторов, еще в четырех – депутатов Государственной думы, в 11 регионах прошли выборы в региональные парламенты.

Еще в пяти городах избиратели голосовали за кандидатов на пост мэра. В 22 городах завершились местные выборы в гордумы, еще в 84 – в городские советы. Жители трех столиц российских регионов голосовали на выборах депутатов внутригородских районов.

Министерство внутренних дел России сообщило, что во время выборов не было выявлено нарушений, которые могли бы повлиять на итоги голосования. Всего за все дни в ведомство поступило 2539 сообщений о вмешательстве в голосование и незаконной выдаче бюллетеней.