Протесты в Белоруссии, последние новости на 14 сентября 2020: что сейчас происходит в Республике

В Белоруссии продолжаются мирные протесты. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В воскресенье, 13 сентября, в Белоруссии прошла несанкционированная акция протеста под названием «Марш героев». Меры безопасности были заранее усилены.

Так, например, к Дворцу Независимости в Минске, где находится одна из рабочих резиденций президента страны Александра Лукашенко, стянули бронетранспортеры и другую спецтехнику. Неподалеку можно было увидеть также джипы, милицейские автобусы и автозаки. Площадь Государственного флага оцепили солдаты внутренних войск.

Около 18.00 по мск в СМИ появилось информация о том, что в Минске прозвучали выстрелы. Все произошло в поселке Дрозды - эдакая белорусская Рублевка - куда также направились колонны протестующих. Позже в МВД официально сообщили, что один из силовиков произвел предупредительный выстрел в воздух из помпового ружья с целью пресечения незаконных действий. Дело в том, что не менее ста человек попытались отбить у правоохранителей нескольких особо активных участников акций.

Протестующие в Минске также блокировали дороги - сотрудники ГАИ вынуждены были принять меры по ограничению движения.

А в Бресте силовикам даже пришлось использовать водомет. Вот как объяснили его применение в министерстве внутренних дел республики:

"Около тысячи человек в центре перекрёстка водили хороводы, пели песни и выкрикивали различные лозунги. Своими действиями участники несанкционированного массового мероприятия блокировали движение общественного транспорта, создали реальную угрозу безопасности дорожного движения другим его участникам".

Сторонники Лукашенко в это время провели автопробег "За единую Беларусь". Маршрут прошел от Минска до Хатыни. В завершение акции участники возложили цветы к скульптуре "Непокоренный человек".

По состоянию на 19:00 демонстрации завершились практически по всей стране, за исключением столицы. В различных районах Минска были задержаны свыше 400 человек. В Витебской области в отдел попали 18 участников несанкционированных акций.

Стоит отметить, что, несмотря на внешнее спокойствие на улицах республики, протесты все сильнее раскалывают общество. Читайте об этом в репортаже нашего спецкора Алексея Овчинникова.