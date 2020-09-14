Коронавирус в России, последние новости на 14 сентября 2020 года: российской вакциной интересуются 50 стран мира

Коронавирус в России, последние новости на 14 сентября 2020 года: российской вакциной от коронавируса интересуются 50 стран мира Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В России все еще фиксируются случаи заражения коронавирусом. Публикуем последние новости о борьбе с инфекционным заболеванием на 14 сентября 2020 года.

Десятый день подряд на территории России врачи регистрируют свыше пяти тысяч новых зараженных коронавирусом, за минувшие сутки список инфицированных пополнили 5 499 новых пациентов с подтвержденных диагнозом. Вместе с тем, за один день прошли успешный курс лечения и полностью выздоровели от заболевания 2 690 пациентов. В Москве за минувшие сутки от коронавируса смогли полностью излечиться еще 900 пациентов. Погибли в стране за сегодняшний день 94 человека с коронавирусом.

Общее число зараженных с начала пандемии COVID-19 в России, таким образом, достигло 1 062 811 человек, количество выздоровевших - 876 225, а летальных исходов - 18 578.

Тем временем, наша страна активно сотрудничает с государствами, которые заинтересованы в поставках, испытаниях или производстве вакцины от разработчиков из центра Гамалеи и РФПИ. Пока что Россия ведет обсуждения по препарату с 50 государствами, но список постепенно будет расширяться. В некоторых странах уже стартовали клинические испытания нашей вакцины.

Кстати, разработкой препарата от коронавируса в России занимается не только центр Гамалеи, но и центр вирусологии и биотехнологии «Вектор». Их перспективная вакцина называется «ЭпиВакКорона». Инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков в интервью «КП» сравнила эти две вакцины. Оказалось, что у каждой из прививок будет свой круг потребителей, отличающихся по возрастам и, возможно, состоянию здоровья.

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев назвал главные ошибки, которые допустили зарубежные специалисты при испытаниях своих вакцин от коронавируса. То, что произошло во время испытаний вакцины AstraZeneca, по словам эксперта, поставило под вопрос корректность подхода некоторых иностранных фармацевтов, которые полностью перекладывают риски по закупаемым вакцинам на закупающие их государства.

Хотя пандемия коронавируса в России постепенно отступает, ситуация еще не до конца стабилизировалась, поэтому в стране продолжают действовать некоторые ограничения и меры безопасности. Роспортребнадзор объяснил, какие особые правила будут действовать в школах России в 2021 году. Например, все родительские собрания будут проходить онлайн, у детей будет индивидуальный график перемен между уроками, в школах введут обязательную термометрию и запретят проводить массовые мероприятия.