"Прикована к кровати": как Петр Чернышев спасает тяжелобольную Анастасию Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Анастасия Заворотнюк мужественно борется с онкологическим заболеванием. С конца лета 2019 года стало известно, что актриса тяжело больна. На одном из последних фото на шее артистки заметили шрам. Такие остаются от биопсии. Только спустя год стал известен страшный диагноз - глиобластома. Муж артистки Петр Чернышев взял на себя все заботы о любимой женщине.

Анастасию Зоворотнюк пытаются поставить на ноги не только лучшие врачи, создавшие специально для нее чудодейственную вакцину. Рядом со звездой сериала "Моя прекрасная няня" вся ее большая семья - мама, трое детей и любимый муж Петр Чернышев.

Не секрет, что лечить глиобластому не только очень сложно, но и очень дорого. Это требует постоянных финансовых вложений. Реабилитационный центр, услуги врачей и сиделок, процедуры и лекарства - на все нужны десятки, а то и сотни тысяч рублей.

Общероссийский сбор средств на лечение, как когда-то это было с Жанной Фриске, семья Заворотнюк решила не устраивать. Все заботы взвалил на себя Чернышев.

"Наступил момент большого испытания для Петра. И Петр прошел это испытание, испытание, потому что одно дело - яркая, красивая, ловкая, знаменитая звезда. А другое дело - когда девушка, попавшая в беду, когда человек прикован к кровати, когда многочисленные походы к врачам, в палаты, клиники, сбор денег - все это может выбить из колеи любого нормального здорового человека", - разводит руками певица Виктория Пьер-Мари, снимавшаяся вместе с Настей в сериале "Моя прекрасная няня".

В свою очередь, певица Лия Волянская рассказала, что, узнав о болезни жены, вся тяжесть легла на плечи Петра. "Он работал, не покладая рук постоянно, несмотря на то, что жена находилась в критической ситуации, на грани жизни и смерти в реанимации. Я не знаю, в каких-то клиниках все думали, что, наверное, это уже конец. Он продолжал работать, шоу за шоу, он откатывал, он улыбался, он зарабатывал. Это могло бы быть 100 тысяч за шоу, могло бы быть 300 тысяч", - откровенничает артистка в эфире программы "Основано на реальных событиях".

За декабрь 2019 и январь 2020 года Чернышев откатал 19 ледовых шоу. Нечеловеческие нагрузки принесли в семью хороший гонорар, благодаря которому есть шанс на спасение звезды.