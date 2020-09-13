Кокорин впервые сыграл за Спартак

Футболист Александр Кокорин в форме "Спартака". Фото: ФК "Спартак" (Москва).

Александр Кокорин, который летом на правах свободного агента появился в составе Спартака, впервые появился на поле в матче 7 тура чемпионата России против ЦСКА. Форвард вышел на 56 минут при счете 2:1 в пользу армейцев, заменив Зелимхана Бакаева.

К слову, матч ЦСКА-Спартак проходит без болельщиков красно-белых. По регламенту из-за карантинных мер гостевые секторы на играх чемпионата России закрыты. Поэтому и появление Кокорина на поле прошло тихо, без эмоций на трибунах.

Спартак вышел на игру в качестве лидера чемпионата по потерянным очкам. В случае победы красно-белые сохранят за собой первую строчку.